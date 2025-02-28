「我會團結台灣」賴清德：捍衛國家 不容二二八不幸重演

今天是二二八事件78周年，賴清德總統上午出席中樞紀念儀式時表示，中國並沒有放棄武力併吞台灣，利用台灣民主多元，進行統戰分化，企圖顛覆台灣。賴總統說，不分族群，不論先來後到，認同台灣就是國家的主人，「我會團結台灣」，不容侵入併吞，不容二二八歷史重演。

賴清德首度以總統身分參與二二八事件中樞紀念儀式，他在致詞時表示，未來包括他、行政院長卓榮泰與行政院相關部會，應該要協助二二八基金會將這幾年社會各界在轉型正義、特別是加害者資料的部分，完整讓社會知道。在這個基礎上，共同打拚，追求社會和解、可以團結合作。

賴總統說，但是，追查歷史的真相並不容易，像是1980年2月28日發生的林宅血案，至今仍然未破案。不過近年來，針對林宅血案公布的調查或研究報告，都無法排除國家涉入此案，也確實有情治機關妨礙偵辦，破壞關鍵證據，林宅血案政府難辭其咎，「我要代表政府向林家道歉」。

針對二二八事件，賴總統表示，他將率領政府繼續，第一， 加速政治檔案開放，追查真相。去年他已經要求國安局針對戒嚴時期，局內約100萬件的檔案資料，以人工方式逐一清查其中的政治檔案，預計今年5月以前完成，並在6月報請國發會檔案管理局審定，公開、查明真相。

賴總統說，第二，進一步落實轉型正義。對於威權統治時期侵害人權事件的發生地，文化部啟動審議程序，保存更多「具有轉型正義意義的場所」，包括林宅血案的發生地—義光教會，是在獨裁威權時期，侵害人權的歷史現場。

賴總統說，他要請文化部，啟動審議程序，將義光教會列為「具有轉型正義意義場所」，予以保存、維護。他希望世世代代台灣人，都能走進歷史的現場，反思威權統治對人權、自由的破壞，共同深化台灣的民主發展。

第三，避免類似228不幸事件歷史重演。賴總統表示，每一年二二八的紀念儀式，不僅僅是追思懷念受難者，安慰家屬，撫平傷痛，同時也是希望以歷史為借鏡，確保歷史不再重演。

賴總統說，有主權才有國家；有國家才有民主；有民主人民才能作主；人民作主的國家才能避免國家機器再度傷害人民。中國沒有放棄武力併吞台灣，台灣的主權、台灣的民主、台灣人民做主最大的威脅，就是來自中國。

他表示，近年來中國並沒有放棄武力併吞台灣，加上文攻武嚇，利用台灣民主自由，多元開放的環境，吸引國人，黑道幫派、電視名嘴、政黨，甚至現役退役軍警，進行統戰滲透分化，企圖顛覆台灣，根據國安局的報告，去年，因共諜案，起訴人數共64人，是2021年的四倍。

賴總統說，台灣面對如此嚴峻的挑戰，他的使命，就是團結台灣。不分族群，不論先來後到，只要認同台灣，就是國家的主人。「我會團結台灣」，希望大家都可以永遠捍衛國家的主權不變、守護民主自由憲政體制不變、確保人民安居樂業、不容侵入併吞、不容二二八歷史重演的決心不變。