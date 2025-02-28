聽新聞
0:00 / 0:00

228事件78周年 張麗善：不能重蹈覆轍 盼中央府會和諧

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣府今天舉辦二二八事件追思活動，縣長張麗善（右四）敲響和平鐘。記者陳雅玲／攝影
雲林縣府今天舉辦二二八事件追思活動，縣長張麗善（右四）敲響和平鐘。記者陳雅玲／攝影

二二八事件歷經78年，雲林縣府今舉辦追思活動，縣長張麗善與罹難家屬敲響和平鐘，她表示，希望大家珍惜現在的民主自由和平，也希望中央府會和諧，不要對立，「我們不能重蹈覆轍」。

雲林縣府今在古坑鄉二二八紀念公園舉辦二二八事件78周年紀念追思活動，張麗善與來賓一同默哀、敲響和平鐘，並獻上追思花束。

張麗善說，二二八事件讓我們不斷省思檢討，如何走過傷痛，記取教訓，她以國際間的俄烏戰爭、以阿戰爭為例，要大家珍惜現有的民主自由和平。

她說，「我們不能重蹈覆轍」，不應該對立、對抗增加民怨，希望中央能夠府會和諧，「我們都熱愛中華民國、熱愛我們的家台灣」，傷痛畢竟要走過去，期待透過敲響和平鐘，希望和平就在現在，不是遙遙無期，就像今天的天氣陽光普照。

雲林縣府今天舉辦二二八事件追思活動。記者陳雅玲／攝影
雲林縣府今天舉辦二二八事件追思活動。記者陳雅玲／攝影
雲林縣府今天舉辦二二八事件追思活動，縣長張麗善（右二）敲響和平鐘。記者陳雅玲／攝影
雲林縣府今天舉辦二二八事件追思活動，縣長張麗善（右二）敲響和平鐘。記者陳雅玲／攝影
雲林縣府今天舉辦二二八事件追思活動，縣長張麗善盼中央府會不再對立。記者陳雅玲／攝影
雲林縣府今天舉辦二二八事件追思活動，縣長張麗善盼中央府會不再對立。記者陳雅玲／攝影
雲林縣府今天舉辦二二八事件追思活動。記者陳雅玲／攝影
雲林縣府今天舉辦二二八事件追思活動。記者陳雅玲／攝影

二二八事件 俄烏戰爭 張麗善

延伸閱讀

雲林首件居民自辦都更 虎尾福民老街將重現風貌

雲林縣再添銀髮健身房 張麗善：不是菩薩無法做這種功德

食農教育行銷在地 雲林斗南千人體驗挖馬鈴薯

張麗善到訪燈會盼雙邊合作 增加交通疏運因應今人潮

相關新聞

賴總統228談話：蔣介石犯滔天罪行

昨天是二二八事件七十八周年，賴清德總統表示，把二二八事件推給族群衝突是毫無反省，完全不負責任的行為。「獨裁者蔣介石在大陸...

228元凶蔣中正？ 學者：賴總統對「歷史認知不太一樣」

賴清德總統在二二八紀念活動上稱「獨裁者蔣介石在大陸戰局節節敗退情形下，為了確保來台灣統治，犯下滔天罪行」。歷史學者指出，...

蔣萬安籲賴總統 更高的視野格局

賴總統昨出席二二八中樞紀念儀式時，批「獨裁者蔣介石」犯下滔天罪行。台北市長蔣萬安受訪表示，政治人物應要謹慎、謙卑，要有更...

新聞眼／誰都不該對歷史悲劇驟下定論

面對不幸的二二八事件，不分藍綠政府都極力探求真相，向受難者及家屬致歉、回復名譽與賠償，盼能達成轉型正義的和解真諦。然而，...

對二二八事件所有受難者與家屬 蔣萬安又公開道歉了

台北市政府下午在二二八公園舉辦追思紀念會，市長蔣萬安參加活動後，晚間在臉書表示，身為台北市長，再次為當年的二二八事件，向...

綠批蔣萬安「要更大包容」是二次傷害 北市府回應了

賴清德總統上午出席228中樞紀念儀式時指「獨裁者蔣介石在大陸戰局節節敗退情形下，為了確保來台灣統治，所以犯下滔天罪行」，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。