台南文化中心銅像貌似蔣中正掀議論 將調整展示

中央社／ 台南28日電

今天是二二八紀念日，台南文化中心戶外一座銅像掀起議論，遭指是前總統蔣中正，被要求移除。市府表示，當時創作者鄭春雄音訊全無，無法查證，未來將研商調整展示避免爭議。

台南文化中心1984年開館後就已在戶外展示的「承先啟後」銅像群，涵蓋5名大人及4名小孩，其中有一座銅像貌似蔣中正，數年前曾出現遷移聲音，今天二二八紀念日議論再起。

民進黨籍台南市議員蔡筱薇昨天強調「轉型正義不能斷，自由民主不可忘」，她表示，台南文化中心竟仍陳設蔣中正銅像，文化局應盡速移除，這是對歷史威權統治反思，更是對二二八事件留下傷痛的正視和治癒。

台灣基進台南黨部今天則以自製牢籠罩住銅像，貼上「威權不值得紀念，殺人應該要定罪」標語。黨部主委吳依潔說，這是提醒中國國民黨威權本質與犯罪歷史，也期盼喚醒台南轉型正義停滯腳步。

面對銅像爭議，文化局告訴中央社記者，這座銅像從外觀來看，確實很像蔣中正，這是知名雕塑家鄭春雄作品，文化局曾想徵詢鄭春雄意見，鄭春雄40年來卻音訊全無；文化局也曾提交公共藝術審議會審查，審查結果是「作品呈現老中幼三代，構圖符合名稱」。

文化局表示，位於東區中華東路三段上的台南文化中心正規劃整建，戶外景觀陳設也涵蓋在內，未來將研商銅像展示方式，再決定如何處理。

文化局新聞指出，「承先啟後」公共藝術作品因長得太像蔣中正而引發爭議，2021年促進轉型正義條例施行，出現遷移聲音，當年審查認為未指涉蔣中正，又無法向鄭春雄求證，決定暫不移置。

不過，台南文化中心已邁入40年，在文化部支持下已編列新台幣3億5000萬元經費年底全面整建，包括景觀水景、藝術作品調整、步道規劃、植栽美化及夜間照明設施改善等，銅像作品也將配合景觀設計調整。

文化局表示，應尊重鄭春雄創作自由，「承先啟後」作品更是公有財產，市民應共同保護，勿破壞或毀損公物。

台南 文化局 蔣中正

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