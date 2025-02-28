台東追念228事件 民眾重返「和平古道」健走

台東「二二八關懷協會」今天舉辦重返「和平古道」健走，228事件延燒到台東時，卑南族頭目馬智禮機智安排台東縣政府公務員從這條古道躲避到山區，免去一場嚴重衝突。

這項紀念和平活動由台東「二二八關懷協會」舉辦，上午8時許300餘人在卑南鄉初鹿教會前集結，追念及禱告後啟程，進入初鹿後山的五里坡產業道路，走3公里的陡坡，再走6公里較平緩的山路，預計中午抵達延平鄉山區的上里派出所舊址，邊健行健身，邊遙想昔日殺戮氛圍中的和平互助。

這條連接卑南鄉初鹿村和延平鄉上里部落的古道，是1947年228事件時台東外省人的避難路線，被稱為「和平古道」。

「二二八關懷協會」理事長賴坤成帶頭走「和平古道」。他說，1947年的228事件，一連串屠殺、清算對於台灣社會影響至深且遠，全國各地都傳出傷亡，其中台東有1人死亡、18人受傷，死亡的是日治時期金崙公學校、也就是現在的賓茂國小，1名外省籍老師遭殺害，引發騷動。

他說，當時國民政府準備大軍鎮壓，激發民怨，官派的台東縣長謝真等30幾名外省籍官員在時任卑南鄉長的王登科及卑南族初鹿部落Yawan（總頭目）馬智禮的安排下協助躲到紅葉部落後方山區的Kamisatu（上里），避免了一場更大的流血事件。

參與健走的馬智禮孫子馬來盛說，228事件爆發，台東青年包圍縣長公館、車站等地，暴動一觸即發，祖父馬智禮則下令卑南族不得輕舉妄動，並且安排當時的首任官派縣長謝真和200多名政府官員、家屬，避難初鹿山區加以保護。

事件過後，馬智禮還陪著當時的國防部長白崇禧，全省來回奔波7次，化解原住民和國民政府軍之間的猜忌，使得國民政府不費一兵一卒，就安定了原住民社會。