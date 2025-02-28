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陳佩琪稱228多年後只是換批人 簡舒培批「別再消費」

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
民進黨北市議員簡舒培。本報系資料照。
民進黨北市議員簡舒培。本報系資料照。

民眾黨前主席柯文哲遭羈押禁見，柯妻陳佩琪說「228從沒離開過這裡，只是多年後換了一批人」。民進黨北市議員簡舒培批陳「別再消費228」，拿貪汙嫌疑犯柯跟228受難者相比，對台灣歷史上這些遭威權壓迫、為民主奮鬥的前輩，根本是種汙辱。

簡舒培今在臉書指出，228前夕，「根本沒申請戒護返家奔喪」的柯文哲終於聲請解除禁見處分，北院也裁定解除柯2月27日至3月10日對何瑞英、陳佩琪、柯美蘭等4人的禁見與通信，讓柯文哲能與家人討論父親的治喪事宜。

她說，法律不外乎人情，過往也有許多羈押或受刑期間奔喪的案例，前提是要循法律程序申請，一切依法辦理，而不是自導自演一齣政治迫害戲碼，最終卻只聲請解除禁見，那先前天天喊著要柯文哲回家是在喊心酸的？

簡舒培直呼，荒謬的是北院認同北檢主張，裁定解除禁見與通信到3月10日，也就是柯爸爸告別式當天，陳佩琪竟然還大喊「極度不諒解」，完全就是得了便宜還賣乖。

她說，228是台灣歷史上重大的悲劇，是無數台灣家庭心中沉痛的一段經歷，我們尊重柯家長輩，但請陳佩琪停止消費228，一路護航圖利京華城、向沈慶京收賄、侵佔政治獻金、要求關鍵證人橘子潛逃出境的是柯文哲，在檢方偵查期間，無論是公文或證人陳述，種種證據都顯示他犯罪嫌疑重大，才會遭檢方起訴求處重刑、遭羈押禁見。

簡舒培表示，如果柯文哲真的是黃國昌口中「非常尊重法律程序的人」，為什麼不敢循法律程序來解決官司纏身的問題，反倒是一口一個政治迫害、天天情勒司法機關索要特權，也正是在民主自由的社會，民眾黨才能如此肆無忌憚地造謠、煽動仇恨、烙人包圍法院。

她提到，陳佩琪說柯文哲今年228無法再跟父親一起追思祖先，回顧過去幾年的228，柯文哲都在騎腳踏車刷個人聲量，更說「每個人紀念228方式不一樣，如果問我的話，我覺得一日北高、一日雙塔來推228紀念活動，我還覺得比較有意義」，到底什麼時候陪父親追思祖先了？

柯文哲 法律 陳佩琪

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