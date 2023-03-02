快訊

林益世恐遭貪汙罪重判！收6300萬關說 最高法院大法庭裁定曝

結婚23年爆婚變？日媒稱木村拓哉可能離婚 工藤靜香親解答

嘉縣228事件主題展 凸顯鄒族高山部隊角色

中央社／ 嘉義縣2日電

嘉縣府今天在創新學院舉辦228事件主題展覽，特別介紹當年吳鳳鄉長（今阿里山鄉）高一生等3人，出動鄒族高山部隊支援嘉義民軍，才得以圍攻水上機場，但白色恐怖時期政府秋後算帳紛遭槍決。

嘉義縣創新學院228事件主題展覽從3月1日到31日止，今天永慶高中學生30餘人前往觀展，228事件紀念基金會董事江榮森進行導覽，說明228事件始末，期待後人記取教訓，不讓慘事再發生。

江榮森告訴中央社記者，228事件時與國民黨軍隊對峙，嘉義民軍原本處於劣勢，高一生出動鄒族高山青年支援嘉義民軍，攻破紅毛埤軍械庫，取得大量武器後，民軍才得以圍攻水上機場，最為關鍵。

不過，在50年代白色恐怖時期，高一生、前達邦村長方義仲、湯守仁3名高山軍領袖，遭秋後算帳，紛紛被政府逮捕槍決。

嘉義縣政府民政處發布新聞稿表示，展覽內容共分5大主題包括發生背景、事件經過、嘉義地區的重大事件、後續平反運動及轉型正義遺址紀錄，播放「傷痕二二八」紀錄片，描述台灣人民及當時極權統治的官方解釋，陳述事件始末，形成一股「歷史」及「反省歷史」的力量，值得一觀。

嘉義 鄒族 白色恐怖 轉型正義

延伸閱讀

翁章梁聯合2立委行政院爭取重大建設 無人機中央成立主責部會

嘉縣貨車司機吊掛鋼筋跌落車下 遭掉落鋼筋砸頭不治

分析：共軍海航部隊對標美軍 由陸基轉向艦載

嘉縣重要民俗類文化資產 白杞寮祈福遶境登場

相關新聞

王世堅批228只道歉一半、應以蔣家後代身分 蔣萬安回應了

台北市長蔣萬安首度以市長身分，為二二八道歉，不過身為受難家屬的民進黨議員王世堅認為美中不足，只有道歉一半，蔣萬安應該以蔣...

影／取消228追思會？蔣萬安：尊重各界 持續精進

台北市長蔣萬安就任後首次主持北市228紀念儀式，遭抗爭團體鬧場，致詞一度被打斷，甚至還被辱罵是「殺人兇手」、要他「下跪道...

影／228紀念活動遭嗆 蔣萬安：坦然面對 持續努力和解

台北市長蔣萬安今天前往陽光加油站，關懷身心障礙者就業，了解身障朋友工作情形並與身障員工一同體驗為顧客加油及洗車。

二二八紀念活動該停辦？文化部長史哲：舉辦是朝野共識

文化部長史哲今赴立院教委會報告「文化部振興計畫」，會前媒體訪問對於停辦二二八活動的看法。他表示，從過去朝野相關的發言，大...

北市停辦228追思會？ 引發4黨爭論

台北市長蔣萬安前天在228紀念會上致詞時遇抗議，國民黨北市議員鍾沛君昨天提案，明年起停辦官方二二八追思會，引發藍綠白黃爭...

鍾沛君提議停辦官方二二八紀念會 時力黨主席強烈反對

台北市長蔣萬安昨出席北市府舉辦的二二八紀念活動，有民眾在他致詞時衝上台抗議，事後國民黨市議員鍾沛君提議北市府停辦官方二二...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦