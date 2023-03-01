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鍾沛君提議停辦官方二二八紀念會 時力黨主席強烈反對

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
時代力量黨主席王婉諭。 圖／取自王婉諭臉書
時代力量黨主席王婉諭。 圖／取自王婉諭臉書

台北市長蔣萬安昨出席北市府舉辦的二二八紀念活動，有民眾在他致詞時衝上台抗議，事後國民黨市議員鍾沛君提議北市府停辦官方二二八紀念會。時代力量黨主席王婉諭「強烈反對」停辦；民眾黨立委邱臣遠、陳琬惠認為應持續辦，但紀念形式可以再討論。

王婉諭表示，二二八是台灣社會不可抹滅的印記，紀念的意義是為讓人民勿忘威權，也是台灣社會對轉型正義持續的反思和學習。時至今日，台灣仍有許多無法撤除的威權象徵和遺緒，甚至部分政治檔案也仍無法公開真相，轉型正義仍是未竟之業。

王婉諭指，國民黨就是二二八事件、白色恐佈的元兇，歷史和人民都會記得；鍾沛君提案內容提及「僅徒具形式、淪為政治提款鬧劇之追思會」、「每年舉辦之追思活動，近年已淪極端意識型態人士政治消費、展演叫囂場域」等語，顯然只是想透過提案來進行政治攻擊，抹黑抗爭者，「無非是為了要規避中國國民黨當年在台灣所施行的暴行。」

民眾黨立委陳琬惠認為，二二八紀念活動應持續辦理，但不該侷限用追思會的形式，可以透過更多不同的方式讓年輕一輩了解二二八歷史，這樣才是比較正向的作法。

陳琬惠表示，應尊重地方政府和地方民意，但地方和中央都可再柔軟些，試著用「更多元的社會溝通方式」來紀念這段歷史。

民眾黨立委陳琬惠。 圖／聯合報系資料照
民眾黨立委陳琬惠。 圖／聯合報系資料照

陳琬惠 王婉諭 鍾沛君 二二八事件

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