鍾沛君提議停辦官方二二八紀念會 時力黨主席強烈反對

台北市長蔣萬安昨出席北市府舉辦的二二八紀念活動，有民眾在他致詞時衝上台抗議，事後國民黨市議員鍾沛君提議北市府停辦官方二二八紀念會。時代力量黨主席王婉諭「強烈反對」停辦；民眾黨立委邱臣遠、陳琬惠認為應持續辦，但紀念形式可以再討論。

王婉諭表示，二二八是台灣社會不可抹滅的印記，紀念的意義是為讓人民勿忘威權，也是台灣社會對轉型正義持續的反思和學習。時至今日，台灣仍有許多無法撤除的威權象徵和遺緒，甚至部分政治檔案也仍無法公開真相，轉型正義仍是未竟之業。

王婉諭指，國民黨就是二二八事件、白色恐佈的元兇，歷史和人民都會記得；鍾沛君提案內容提及「僅徒具形式、淪為政治提款鬧劇之追思會」、「每年舉辦之追思活動，近年已淪極端意識型態人士政治消費、展演叫囂場域」等語，顯然只是想透過提案來進行政治攻擊，抹黑抗爭者，「無非是為了要規避中國國民黨當年在台灣所施行的暴行。」

民眾黨立委陳琬惠認為，二二八紀念活動應持續辦理，但不該侷限用追思會的形式，可以透過更多不同的方式讓年輕一輩了解二二八歷史，這樣才是比較正向的作法。