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謹記228 張善政、高虹安盼社會和平

聯合報／ 記者張裕珍鄭國樑／連線報導
桃園市長張善政（左二）昨向228受難者獻花致意悼念。記者鄭國樑／攝影
桃園市長張善政（左二）昨向228受難者獻花致意悼念。記者鄭國樑／攝影

昨天是228事件76周年，桃園市長張善政、新竹市長高虹安參加追思並向遺族致意，張善政強調深刻懷念當年無辜離去的長輩，期許族群和諧、永遠和平，高虹安指歷史錯誤可被原諒，但不能遺忘；同場的民眾黨主席柯文哲為罹難者遺族，卸下台北市長職務後，首度回鄉追思。

桃市府昨在蘆竹228紀念公園舉辦「體會奉獻、感念無限」追思活動，張善政說，當年經歷228事件的長輩陸續離開，如同歷史越來越遠，期許大家一起攜手促進族群和諧、團結一致，讓台灣越來越好；如能永遠沒有戰亂、永遠和平，長輩的犧牲才不算白費。

竹市府在228紀念公園舉辦追思音樂會，邀8名受難者家屬追悼，儀式簡單隆重。市長高虹安代表市府向受難者家屬表達誠摯慰問，致詞表示「歷史錯誤可以被原諒，但不能遺忘」，唯有深刻檢視過往傷痛才能和解，身為後輩會謹記228教訓，努力打造和平社會。

新竹市228紀念公園位於護城河橋梁之一「旭橋」旁。228事件後，新竹民眾聚集表達抗議，未料行進至旭橋時，遭軍警以機槍掃射，多人傷亡，2004年2月28日旭橋旁設立「新竹市228和平紀念碑」，市府每年舉辦追思活動。

民眾黨主席柯文哲（左二）與父親柯承發（左）出席竹市228追思音樂會，獻花追悼。記者張裕珍／攝影
民眾黨主席柯文哲（左二）與父親柯承發（左）出席竹市228追思音樂會，獻花追悼。記者張裕珍／攝影

柯文哲祖父柯世元是228事件受害者，家住竹市的父母近年固定參與竹市追思活動，柯文哲昨首度陪父親柯承發參與，父子表情沉重，婉拒致詞；柯文哲受訪表示，每到228，對他來說最大的壓力，就是父親整個人會怪怪的，因為對爸爸來說是當事人。

柯文哲 高虹安

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