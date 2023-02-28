鍾沛君提案「停辦228追思會」 北市府：尊重多元意見

台北市長蔣萬安今天出席228紀念會，民團衝入會場抗議。國民黨台北市議員鍾沛君晚間表示，將提案停辦追思會以杜絕政治投機者；北市府則說，尊重多元意見並持續檢討。

鍾沛君晚間在臉書發文表示，將提案台北市明年起停辦官方228追思會，並指228事件在台灣早已不是禁忌關鍵字，越來越多的史料被揭露還原，越來越多的故事被考證檢驗。

鍾沛君指出，事實是在那場動亂中，有無辜受累的被害者，有求仁得仁的共產黨，有尋釁滋事的地痞流氓，還有客死他鄉的外省公僕。

她說，每年把這些動機與遭遇都迥異的亡者捆在一起辦追思會，只怕在九泉之下，被追思者都會覺得莫名其妙。更有甚者，鬧事者的喧騰無異是對「和平」的褻瀆，狠狠攪動仇恨正緩緩沉澱的台灣社會。

鍾沛君認為，只要鬧事者一日想從中牟取個人聲量，228就永遠都是混濁無法清澈的一日，那麼，放假紀念又有何用？

她主張，停辦追思會的配套措施，可改由台北市文化局、教育局等單位舉辦相關議題講座，或是舉辦學術研討會，以理性審視228，逐案探討。這不只是對所有亡者真正的尊重，也從此杜絕政治極端份子與投機者，年年消費。

對此，文化局表示，辦理紀念活動除了撫慰受難者家屬，同時也是追思受難者英靈，並讓社會大眾面對過往歷史傷痛，更珍惜得來不易的民主社會。

文化局說，不只台北市，中央或各地縣市政府每年都固定舉辦，文化局尊重各方多元意見，也會持續檢討紀念活動舉辦方式，爲包容尊重的社會持續努力。