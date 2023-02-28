蔣萬安首度為228事件道歉 抗議群眾鬧場致詞一度中斷

今天是二二八紀念日，台北市長蔣萬安下午首度以市長身分，出席台北市二二八「祈福追思、祥和台灣」追思活動。不過蔣萬安剛開始致詞時，就有抗議群眾從舞台後方突破警方層層維安鬧場，讓蔣萬安致詞一度中斷好幾分鐘。

蔣萬安致詞時提到，身為台北市長，他深深為76年前發生在台北市大稻埕天馬茶房附近的緝菸事件，進而導致全台二二八事件的歷史傷痛，致上誠摯的歉意，所有執政者都應以此引以為戒，施政必以滿足人民的期望為宗旨。

蔣也承諾，在他擔任台北市長的任內，他宣示，必責成市府團隊，對台北市二二八事件的歷史材料，將盡其可能的繼續挖掘搜尋；對台北市二二八家屬在現實處境中的需要，也必盡全力的加以照顧幫忙。他施政也必以維護基本人權為目標，尤其台灣走過了威權，進入了民主，這是台灣的驕傲，也是中華民國在華人地區的了不起成就。

蔣萬安今天首度以市長身分出席二二八紀念活動，蔣致詞也提到前總統李登輝、及馬英九，蔣表示，李登輝曾經說過「仇恨與怨懟只會加深已有的傷痛，唯有愛心與寬容才能走出悲愴的陰影。」

蔣提到，這些日子以來，他從二二八家屬們的愛心與寬容裡，學到很多，感受很深。過去李登輝前總統曾以「國家元首」的身份，面對二二八事件，承擔了政府所犯的錯，並致以深摯的歉意；至於前總統馬英九亦曾說過針對二二八，政府雖然做了不少補償工作，但「至親愛人消逝的刻骨銘心感受，不可能因此消失，我們必須更深刻體會家屬的心境，對事件痛定思痛，認錯改變。重新出發的過程，是最好的社會教育，也是最好的人權教育。」

蔣說，兩位前總統，他們都曾是台北市長，他們深切感受到的台北市民之痛，台灣民眾之痛，何嘗不也是我身為台灣的一份子，台北市民的一份子，台北市長的接棒者，心中最大的哀痛呢！

蔣萬安提到，自從民國79年行政院成立「二二八專案小組」，並提出「研究報告」以來，二二八事件，已不再是禁忌，也已成為我們社會大眾，反思民主價值之意義，回饋人權教育的重要歷史素材，這都是台灣走過從前，邁向未來，最珍貴的現實教材。

他說，所有的歷史事件，都不該停格於某個階段，換言之，我們仍必須不斷的反省，不停的挖掘。在他接觸到的二二八受難家屬中，就有人反映：他們的親人仍未得到適當的平反，仍有待新的證據來平撫逝者的靈魂與生者的傷悲。這，就是我們從政者的責任。

所以他承諾，在他擔任台北市長任內，宣示必責成市府團隊，對台北市二二八事件的歷史材料，將盡其可能的繼續挖掘搜尋；對台北市二二八家屬在現實處境中的需要，也必盡全力的加以照顧幫忙。

蔣萬安提到，「雖然我們常說往者已矣，來者可追，但以二二八事件的歷史傷痛而言，往者『未必』已矣，而來者『仍有』可追之處。這或許正是我們必須正視歷史，反思現在，深謀未來的原因。

蔣萬安致詞也透露，這是他第一次以台北市長身份，參加台北市的二二八紀念活動，他心情非常複雜而肅穆。尤其從日治到戰後，從光復到中央政府遷台，從威權到民主，台北市始終是台灣政治發展的核心地帶，二二八事件會爆發在台北市，並非巧合。

蔣說，這些日子以來，他在文化局的協助之下，更深入地，閱讀了二二八的相關資料，走訪了二二八紀念館，參觀常設展與特展，會晤了受難者家屬，傾聽他們的心聲，對我來說，這是個人生涯對台灣現代史的一次近身洗禮，也是作為台北市長，今後必得再三深入理解，面對的責任。

蔣萬安表示，他願終身守護這民主，更期盼台北市民不斷的鞭策我，不忘歷史殷鑑。歷史有它的弔詭與陰影，但人性始終能見證善良與寬容，歷史的陰影唯有在人性的光明照耀下，才能坦然走出。

他會努力，致力於二二八事件76年後的台北市，讓所有市民更坦然的面對彼此，擁抱彼此。銘記二二八，迎向一個有愛，有包容，有尊重的和平未來。