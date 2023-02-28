莫忘228事件　蘇巧慧：有真相才有和解釐清歷史要續做

今天是二二八和平紀念日，民進黨立委蘇巧慧在臉書表示，76年前，極權政府血腥鎮壓台灣人民，開啟長達數十年的白色恐佈統治，隨後透過情治系統非法逮捕、殺害、關押的無辜民眾，至今仍有許多家屬未能探究真相，每年的二月二十八日都在提醒我們，有真相才有和解，釐清歷史的工作要不斷做下去。

蘇巧慧指出，基隆的228檔案中，平民百姓遭鐵絲穿掌後推入海中，數日後成為海上的浮屍；監察院調查報告中，情治系統刻意誤導林宅血案偵查方向、操弄媒體、包庇犯嫌、勾串黑道。

蘇巧慧說，因為事情太過醜陋，國民黨總是想引導台灣人，遺忘就能放下、愈少人知道就能促進和解。但隨著愈來愈多人加入整理史料，愈來愈多極權政府的殘忍行徑被證實。每年的二月二十八日都在提醒我們，有真相才有和解，釐清歷史的工作要不斷做下去。

另外，43年前的二二八林宅血案，因美麗島事件被關押刑求的林義雄，其母親與一對雙胞胎女兒在情治單位嚴密監控下，慘遭殺害。最新監委調查報告顯示，殺害林家嬤孫的兇手非常專業，一刀斃命。

民進黨立委范雲今天在臉書表示，到現在，我們還是無法知道當天究竟發生了什麼事？有人說，不要再談轉型正義，大家和解，對國家最好，但在2023年的台灣，如果連受害人家屬知的權利，都要被否決，我們怎麼能說，台灣是一個進步國家？我們又怎敢說，台灣以人權立國？

范雲說，國民黨政權當年殘忍對抗手無寸鐵人民，是許多台灣人民的集體記憶。這個共同記憶不會因為不談就消逝，然而，當對國家體制的憤怒與懷疑一直得不到解釋，反而會傷害對國家的信任，傷害尚未鞏固的民主。

范雲說，林宅血案已經43年，林義雄今年82歲，他和其家人以及台灣社會，都還在等一個真相，我們的國家，不應再以集體的暴力，否決受害者家屬知的權利。