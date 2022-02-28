張亞中談拆除蔣公銅像：在錯誤的事實上做錯的事情

今天是二二八事件75周年，對於中正紀念堂轉型的議題，蔡英文總統表示，一個民主國家不該再以威權的形式來紀念卸任的總統。不過，孫文學校總校長今受訪表示，依他過去所讀過的檔案資料，其實蔣中正不是二二八的元兇，民進黨認為他是元兇，所以要拆除中正紀念堂，「這是在一件錯誤的事實上所做的錯誤的事情」。

張亞中表示，中正紀念堂的轉型議題是探討二二八很重要的內涵，因為在這幾年的政治操作之下，二二八其實已經走上神壇，有許多真相已經成為謊言。

張亞中舉出三點質疑，第一，二二八是有計畫的大屠殺，過去受難者登記僅865個，但民進黨卻宣稱是上萬、10萬甚至20萬，有很大差距；第二，二二八是官逼民反；第三，蔣中正是二二八元凶。

張亞中強調，民主社會尊重民主價值，但民主價值必須建立在是非黑白上，蔣中正到底是不是二二八的元兇，建議大家可以坐下來討論。不過依他過去所讀過的檔案資料，其實蔣中正不是二二八的元兇，這是彼此之間看法不同。

張亞中認為，民進黨認為蔣中正是二二八的是元兇，所以要拆除中正紀念堂，「這是在一件錯誤的事實上所做的錯誤的事情」，他個人覺得真的要討論蔣公銅像存廢問題，必須朝野討論什麼是具體事實，找到社會最大的公約數。

張亞中表示，社會上對二二八的真相有不同的詮釋和分歧。尤其對當權者來說，在他們的文字著作裡，擺明了二二八的意義是台灣主權獨立，而且認為二二八是中國人無情而有計畫的屠殺台灣人。但二二八至今已經75年，只有了解真相以後社會才會和諧。因此他呼籲還原真相，政客們不要再利用二二八，當作政治操作與工具。