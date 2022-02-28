快訊

新北今增1例居隔陰轉陽 公布涮涮鍋員工3家人足跡

烏克蘭「國民女兵」與夫一同戰死 網友不捨封「女英雄」

張亞中談拆除蔣公銅像：在錯誤的事實上做錯的事情

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
孫文學校總校長張亞中。本報資料照片
孫文學校總校長張亞中。本報資料照片

今天是二二八事件75周年，對於中正紀念堂轉型的議題，蔡英文總統表示，一個民主國家不該再以威權的形式來紀念卸任的總統。不過，孫文學校總校長今受訪表示，依他過去所讀過的檔案資料，其實蔣中正不是二二八的元兇，民進黨認為他是元兇，所以要拆除中正紀念堂，「這是在一件錯誤的事實上所做的錯誤的事情」。

張亞中表示，中正紀念堂的轉型議題是探討二二八很重要的內涵，因為在這幾年的政治操作之下，二二八其實已經走上神壇，有許多真相已經成為謊言。

張亞中舉出三點質疑，第一，二二八是有計畫的大屠殺，過去受難者登記僅865個，但民進黨卻宣稱是上萬、10萬甚至20萬，有很大差距；第二，二二八是官逼民反；第三，蔣中正是二二八元凶。

張亞中強調，民主社會尊重民主價值，但民主價值必須建立在是非黑白上，蔣中正到底是不是二二八的元兇，建議大家可以坐下來討論。不過依他過去所讀過的檔案資料，其實蔣中正不是二二八的元兇，這是彼此之間看法不同。

張亞中認為，民進黨認為蔣中正是二二八的是元兇，所以要拆除中正紀念堂，「這是在一件錯誤的事實上所做的錯誤的事情」，他個人覺得真的要討論蔣公銅像存廢問題，必須朝野討論什麼是具體事實，找到社會最大的公約數。

張亞中表示，社會上對二二八的真相有不同的詮釋和分歧。尤其對當權者來說，在他們的文字著作裡，擺明了二二八的意義是台灣主權獨立，而且認為二二八是中國人無情而有計畫的屠殺台灣人。但二二八至今已經75年，只有了解真相以後社會才會和諧。因此他呼籲還原真相，政客們不要再利用二二八，當作政治操作與工具。

蔣中正 張亞中 中正紀念堂

延伸閱讀

朱立倫指國民黨「內鬥黨」張亞中：我們有要推翻他嗎

影／張亞中：傅崐萁這麼優秀 朱立倫可考慮作私人幕僚

影／張亞中問朱立倫：有沒有考慮請傅崐萁當私人幕僚

探228真相 張亞中：應設台灣辛德勒獎

相關新聞

張亞中談拆除蔣公銅像：在錯誤的事實上做錯的事情

今天是二二八事件75周年，對於中正紀念堂轉型的議題，蔡英文總統表示，一個民主國家不該再以威權的形式來紀念卸任的總統。不過...

蔡英文總統推中正紀念堂轉型 柯文哲：好險不是我管的

今年228事件中樞紀念儀式在基隆舉行，受難者家屬代表高兆弘提及中正紀念堂存廢問題，總統蔡英文致詞表示，一個民主國家不該再...

北市228馬賴缺席 仍難化對立 柯文哲：容易就不會搞75年

今天是228事件75周年紀念日，台北市長柯文哲下午出席文化局主辦的228紀念活動，不過原本前總統馬英九要出席，卻在活動前...

中市府228追思會藍綠齊聚 理事長：台灣不該有仇恨

台中市政府今在東區東峰公園二二八紀念碑前舉行追思紀念會，市長盧秀燕點出今年主題「珍愛和平」75年前未記取此普世價值「和平...

獨／黃偉哲涉線民案延燒 羅文嘉要求公開檔案

「線民案」持續在民進黨內悶燒，交通部前部長林佳龍日前在民進黨「選舉對策委員會」開會時要求台南市長黃偉哲針對「線民案」自清...

228事件75周年 傅崐萁：倚靠外來的口水、不如內部團結

今天是228和平紀念日，花蓮縣228關懷協會依照往年慣例，在和平廣場舉辦音樂會，並敲響和平鐘。國民黨立委傅崐萁表示，與其...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。