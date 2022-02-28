中市228紀念追思 盧秀燕：用包容化解歷史傷痕

台中市長盧秀燕今天在228追思會中表示，藉由追思紀念活動，盼用包容化解歷史傷痕，傳達愛與和平的期望，也期望俄羅斯及烏克蘭的戰爭可以盡早結束。

今天是228和平紀念日，台中市政府在東區東峰公園228紀念碑前舉辦和平紀念追思會，盧秀燕帶領民眾默哀沉思，並邀請228受難者家屬至紀念碑前獻花，透過白百合傳達愛與和平，在紀念碑前獻上白百合花，撫慰受難者英靈。

盧秀燕在會中致詞表示，今年的主題是珍愛和平，是人類普世價值，也正符合國際時事，藉由追思紀念活動，盼用包容化解歷史傷痕，傳達愛與和平的期望，也期望俄羅斯及烏克蘭的戰爭可以盡早結束。

對於俄烏戰爭，盧秀燕在接受媒體聯訪時表示，現在已是地球村，人類的悲劇不管在地球的哪個角落都不應該發生。大家不只關心台灣，也要關心全世界，因此，對於烏克蘭被侵略，現在還有這樣的戰爭發生，造成人類痛苦都不應該。

盧秀燕說，祈禱戰爭早日結束，對於所有關心烏克蘭，包括大家的一些募款，都樂觀其成，呼籲大家關心自己、也關心別人，全世界共同珍愛彼此。

台中市26日出現1名本土COVID-19確診個案，是否造成搶打疫苗狀況，盧秀燕指出，目前台灣、包括台中，疫情還算平穩，雖然有個案，但市民對台中市還算放心，所以沒有搶打狀況。

至於中央宣布自3月1日開始要逐步解封，盧秀燕認為，到今天為止，還是要遵守解封前的相關規定，包括團體合照都要戴口罩，也不能逐桌敬酒；即使明天逐步解封，也不要掉以輕心，因為整個台灣感染的情形還沒有根絕、還沒有清零，尤其昨天有些縣市突然暴增一些案例，因為人是流動的，一定要做好防疫工作。