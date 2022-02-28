促轉會退場下一步 蔡英文：提高層級 由行政院扛起責任

蔡英文總統今到基隆出席228事件75周年中樞紀念儀式，她表示，促轉會將提出4年成果報告後，推動轉型正義將提高層級，由行政院扛起執行責任，院長蘇貞昌任推動轉型正義會報召集人，搭配新設人權及轉型正義處，帶領各部會，將轉型正義理念思惟，具體落實在行政作為方面。

儀式首先由主持人述說228事件過程，隨後由樂手演奏小提琴追思，再由蔡英文向228死難者獻花、行三鞠躬禮，並頒發回復名譽證書給受難者或遺族。行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃、基隆市長林右昌等人都到場，眾人致詞中間，都有表演串場。

蔡英文說，基隆港是當年軍隊登陸的地方，75年前的3月8日軍隊登陸鎮壓基隆後，隨即擴及全台。3月8日到16日基隆就有2千多人受難，包括地方士紳和學生和港口勞工，年紀輕輕就斷送生命，她可以理解為何30年前基隆人就努力追查228真相。

近年基隆市府陸續移除公共空間威權象徵，轉型正義需要政府和民間、年長和年輕合作，一棒接一棒攜手努力

蔡英文說，台灣轉型正義即將邁向下個新里程，促轉會將提出4年階段性成果報告，呈現威權時期侵害人權的加害體制，也對台灣如何深化民主提出具體建議。促轉會將提高層級，由行政院扛起執行責任，目前已提出修法，成立工作專案，推動轉型正義會報，會由蘇貞昌任召集人，成立人權及轉型正義處，落實行政作為，

昨天蔡英文和姚嘉文等人走訪調查局安康接待室。蔡英文說，中正紀念堂轉型也會推動，民主國家不該再以威權形式紀念卸任總統，每位總統的歷史定位都該由人民決定，政府有責任讓人民充分了解真相後，客觀評價，