快訊

南韓準總統尹錫悅愛妻遭起底 小12歲、顏值高但爭議多

台獨工作者拚2024 賴清德開始擁抱中華民國？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

麥當勞撤出俄羅斯 居民雪夜中排起長龍買「最後一次」

聯合新聞網 / 綜合報導
作為俄羅斯第一家速食店的麥當勞，在當地民眾心中占有不少份量。 美聯社
作為俄羅斯第一家速食店的麥當勞，在當地民眾心中占有不少份量。 美聯社

俄烏戰爭開打兩週，許多國家與企業紛紛跟進對俄羅斯的制裁，全球食品大廠麥當勞、星巴克、可口可樂、百事可樂、肯德基、必勝客昨（9）日也陸續宣布退出俄羅斯市場，關閉所有分店。消息一出，引起許多俄羅斯民眾徹夜排隊，最後一次品嚐這些象徵西方資本主義的速食。

有網友在Twitter轉載的一隻影片顯示，莫斯科麥當勞得來速外的車潮綿延數百公尺，彰顯麥當勞在俄羅斯民眾心中的地位舉足輕重。1940年開業的麥當勞憑藉快速服務系統，建立快餐原則，從此迅速在全球各地插旗展店。

根據旅遊網站「Bridge to Moscow」，麥當勞1988年取得蘇聯的許可後，正式進軍共產市場，並於1990年1月底在莫斯科的普希金廣場揭幕全國第一家速食店。此店曾為世上最大的麥當勞，其內外座位加總將近1千個，開店當天服務超過3萬名顧客，人們也為它排隊6個多小時，往後甚至一度成為莫斯科的觀光旅遊景點。

繼麥當勞後，同年作為蘇俄第一批外資餐館的必勝客也在莫斯克開業，由高中地理老師經營的Facebook粉絲專頁「巫師地理」發文表示，之所以這些外資能開設，部分歸功於前蘇聯領導人戈巴契夫的改革政策，他接著指出，而戈巴契夫也曾出現在必勝客的電視廣告中，「該廣告被描述為資本主義在俄羅斯國內取得勝利的例證」。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭 麥當勞 必勝客

延伸閱讀

iPhone SE 3支援5G卻比11便宜 他質疑蘋果開價策略：輸在哪？

郭明錤爆料蘋果「全新30W快充」今年上市 iPhone 14有福了

捷運、重劃區好夯...台中買房挑哪區？網一面倒選「這區」：發展性最高

在台烏克蘭人上街抗議 「台灣阿北」塞1萬美元立刻消失

相關新聞

麥當勞撤出俄羅斯 居民雪夜中排起長龍買「最後一次」

俄烏戰爭開打兩週，許多國家與企業紛紛跟進對俄羅斯的制裁，全球食品大廠麥當勞、星巴克、可口可樂、百事可樂、肯德基、必勝客昨（9）日也陸續宣布退出俄羅斯市場，關閉所有分店。消息一出，引起許多俄羅斯民眾徹夜排隊，最後一次品嚐這些象徵西方資本主義的速食。

雪中送炭 特斯拉續發薪給上陣抗俄的烏克蘭員工

電動車大廠特斯拉（Tesla）7日寄信給歐洲、中東及非洲地區的員工，宣布將持續支付薪資給接受烏克蘭政府徵召抗俄的烏籍員工...

柏林台灣人煮羅宋湯 安慰烏克蘭難民

俄羅斯軍隊2月24日入侵烏克蘭，大量難民湧入德國首都柏林，不少旅居柏林的台灣人到難民接待處當義工，有人煮了一大鍋烏克蘭羅...

俄羅斯認知作戰攻烏克蘭 台專家助烏國對抗假消息

俄羅斯入侵烏克蘭之際，社群媒體充斥各種俄烏戰事的假訊息及造假圖像。為此，專研社群數據分析的台灣新創業者提供免費線上課程，...

只相信普亭…俄國爸不信戰爭爆發 還認為反戰烏人都是納粹

俄羅斯入侵至今，烏克蘭人仍堅守家園；然而，許多烏克蘭人卻表示，他們在俄羅斯的家人不僅不相信戰爭已經發生，更不相信俄羅斯士...

俄占領車諾比核電廠…逾百工人受困超過12天 每日僅能吃1餐

烏克蘭車諾比（Chernobyl）核電廠在俄羅斯部隊入侵首日便遭占領，廠內100多名工人已受困超過12天，他們每天持續履...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。