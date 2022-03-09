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俄烏衝突黎巴嫩受害 供給中斷民不聊生

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導
黎巴嫩高度倚賴俄烏進口物資，意外成為俄烏戰爭的受害者。（Photo by Shahen books on Wikimedia under CC 4.0）
黎巴嫩高度倚賴俄烏進口物資，意外成為俄烏戰爭的受害者。（Photo by Shahen books on Wikimedia under CC 4.0）

俄烏戰爭中，受害最深的卻是遠在中東的黎巴嫩？據外媒8日報導，由於黎巴嫩90%的小麥與食用油來自俄羅斯烏克蘭，在國際紛紛對俄羅斯制裁、加上烏克蘭出口遭阻之下，讓黎巴嫩民生面臨嚴峻考驗。黎巴嫩現仍沒有穩定政府，在經過2020年港口爆炸案後又面臨通膨壓力，舉國已陷入人道危機。

倚賴俄烏進口物資

根據《半島電視台》8日報導，由於俄羅斯入侵烏克蘭，烏克蘭南方的港口遭俄軍佔領、出口被封鎖；而國際為了制裁俄羅斯，又紛紛限制俄羅斯的產品出口，導致食用油與小麥高度倚賴兩國的黎巴嫩深受其害，除了通膨以外又面臨糧食短缺的問題。

阿拉伯新聞網》提到，黎巴嫩全國小麥目前僅剩1個月的庫存量，油價自俄羅斯入侵烏克蘭後就高漲33%，加上自2019年起，黎巴嫩貨幣至今已對美元貶值90%，導致黎巴嫩嚴重的通膨，讓該國有全世界最高的食物物價，至今的漲幅高達1000%，許多黎巴嫩人已經買不起生活必需品。

舉國陷入混亂

由於去年黎巴嫩政府管制油價與物價時發生混亂，不只無法有效遏止物價，甚至導致民眾在街上大排長龍搶購物資，也讓政府至今仍在苦思如何解決物資短缺的危機。雖然黎巴嫩政府設法透過尋找其他船運等方式緩解糧食危機，但三角洲研究機構的學者艾卡提認為，政府需制定全面計劃進行改革。

由於黎巴嫩官員貪污嚴重，加上政治上仍處於紛爭不停的狀態，讓黎巴嫩仍沒有從2年前貝魯特港的爆炸案中恢復，許多當時遭炸毀的基礎建設尚未修復，黎巴嫩政府也遲遲無法與國際貨幣基金（IMF）談妥紓困的條件，政府在財政與信用上雙雙破產，民眾對政府高度不信任，國家陷入舉國凋敝、民不聊生的狀態。

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