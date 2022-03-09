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「不能拋下我的大貓」 駐烏克蘭印度醫生跟黑豹及美洲虎躲地下室

聯合新聞網 / 綜合報導
印度醫生跟寵物「大貓」死守烏克蘭家園。圖／取自bbc
印度醫生跟寵物「大貓」死守烏克蘭家園。圖／取自bbc

1名住在烏克蘭的40歲印度醫生巴帝（Girikumar Patil）過去1個多星期以來，跟飼養的2隻寵物大貓：6個月大的雌性黑豹和20個月大的雄性美洲虎躲在家中地下室裡，不願離開戰火侵擾的家園。

獨居的巴帝從基輔動物園買了這2隻動物，他表示自己不會棄寵物離家。他在烏克蘭東南部城市北頓涅斯克（Severodonetsk）住了6年多。戰事開始後，巴帝只會在要幫寵物買食物時走出狹窄的地下室。他之前以比正常價格高4倍的價格，從鄰近村莊買了23公斤的羊肉、火雞和雞肉。

巴帝表示：「我的大貓一直和我待在地下室過夜。我們周圍有很多轟炸聲。大貓很害怕，吃得很少。我不能離開牠們。這是我經歷的第2場戰爭。但這次更可怕。」

巴帝先前住在烏克蘭東部的盧干斯克（Luhansk），俄羅斯支持的叛軍從2014年以來不顧停火協議，一直在那個區域與烏克蘭軍隊作戰。他的家和他開的印度餐廳在多年戰火摧殘下都被摧毀。隨後他搬到大約100公里外的北頓涅茨克，買了新住所與新寵物，並開始行醫。

巴帝說此刻被困在戰區。父母不斷打電話給他要他回家，但他堅決不肯離開寵物。

巴帝透露大約1年多前，他花了35000美元（約合新台幣99萬元）從基輔動物園買下黑豹，以及雄性豹與雌性美洲豹配種的罕見美洲豹。他提到只要有足夠的空間，動物園就會獲准私人飼養動物。

巴帝指出自己2007年抵達烏克蘭就讀醫學系，他2014年以來就是一名執業骨科醫生，現在在公立醫院工作，但醫院在戰事開始後關閉。

巴帝的住所有6房2層樓，內有個動物飼養區。他說自己大部分收入都花在了寵物身上。他還養了3隻狗。巴帝同時經營1個訂閱數約9萬多人的社群頻道以籌措更多動物飼養資金。

巴帝雙親職業分別是銀行經理和學校老師，他提到自己一直是「動物愛好者」，家裡養狗、貓和鳥。

巴帝指出：「我是這裡唯一的印度人。我大多數鄰居都搬到附近的村莊了。但我會堅持下去。」

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

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