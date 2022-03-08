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傳用醃黃瓜擊落俄羅斯無人機 烏克蘭婦澄清：我用的是番茄

聯合新聞網 / 綜合報導
俄烏戰火仍未停，近日便傳出一名基輔的婦人用一罐醃黃瓜打下俄羅斯的無人機。美聯社
俄烏戰火仍未停，近日便傳出一名基輔的婦人用一罐醃黃瓜打下俄羅斯的無人機。美聯社

俄羅斯入侵烏克蘭，便傳出許多烏克蘭當地民眾英勇抵抗俄軍的故事，其中，還有一名婦人用一罐醃黃瓜打下俄羅斯無人機的奇聞，該故事更透過烏克蘭政府和軍方顧問的推文流傳。日前，烏克蘭一家媒體找到了該名婦人，請她還原當時現場。

據英國《鏡報》報導，烏克蘭政府和軍方顧問齊布爾斯卡（Liubov Tsybulska）近日在推特發文，指出一名烏克蘭婦人用一罐醃黃瓜擊落俄羅斯的一架無人機，認為俄羅斯難以佔領烏克蘭。

外媒之後找到了住在基輔（Kyiv）的當事人埃琳娜（Elena），埃琳娜受訪時還原當時情境，表示自己那時正坐在公寓的陽台抽菸，為了停下無人機，她將椅子底下一罐罐番茄和李子罐頭扔向無人機，以防無人機朝她開火。

沒想到埃琳娜竟成功將無人機擊落，成為一個傳奇，這個傳聞被齊布爾斯卡分享後，也在網路瘋傳，有網友便說「醃黃瓜在微觀上是一種極好的益生菌，宏觀上是一種反無人機武器，不要惹烏克蘭奶奶」，還有網友表示「我媽媽以前做的烤餅可以在100碼（約91公尺）處致人重傷，在50碼（約45公尺）處能殺死人，我得來查一下食譜」。

埃琳娜說明，自己和先生隨後將無人機的殘骸分散到多個垃圾桶中丟棄，以防被追踪。同時，他們也清理了玻璃碎片，避免鄰居的狗爪子被割傷。埃琳娜亦表示，俄軍入侵後，自己便決定留在基輔戰鬥，也不後悔自己做了這個決定。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭 食譜 基輔

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