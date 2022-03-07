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影／難得笑顏…烏克蘭女童原以為要孤獨慶生 眾人齊聚難民營獻上驚喜
7歲烏克蘭女童日前在羅馬尼亞難民營度過特別的慶生會。
這位名叫阿麗娜（Arina）的女孩原以為今年要在羅馬尼亞難民營獨自度過7歲生日，但1名在難民營服務羅馬尼亞心理學家得知本月3日是她生日後，號召當天營地裡的人、羅馬尼亞官方及民間服務人員齊聚，為阿麗娜高唱生日快樂歌，歡慶她的特別時刻。
阿麗娜甚至還得到一頂壽星帽以及生日蛋糕。阿麗娜微笑著接受祝福，收下大家為她準備的玩偶、氣球。
羅馬尼亞內務部在社群平台公布眾人為阿麗娜慶生的影片，表示：「生日快樂，阿麗娜！我們希望你這場噩夢盡快結束，並在家裡慶祝你的下一個生日。」
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