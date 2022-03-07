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爸媽留烏克蘭…11歲男童獨自跨境800公里斯洛伐克 堅強微笑感動世人
斯洛伐克共和國內政部6日在臉書貼文，讚譽一名來自烏克蘭城市札波羅結（Zaporozhye）的11歲男孩為「當晚最棒的英雄」。因為男孩的父母留在烏克蘭奮戰，他獨自跨越邊境，逃到距離家鄉近800公里遠的斯洛伐克。
男孩拎著1個塑料袋、護照，手背抄寫電話號碼。志工們為他取暖，並替他下一段旅程打包食物和飲料。
斯洛伐克共和國內政部描述，男孩臉上看不出驚慌害怕，微笑神情透露出無畏與決心，不愧是「真正的英雄」，也贏得所有人的心。
當局表示，已根據男孩手背上的號碼，以及1張便條紙，聯繫上男孩在當地的親人，後來他們接走他。
捷克心理學家奧爾洛芙絲卡（Sabina Orlovská）指出，部分烏克蘭孩子獨自跨越邊境。有些可能是烏克蘭育幼院的孩子，也有些是父母留在烏克蘭的孩子。這些孩子會逃去斯洛伐克或其他國家尋找他們的阿姨或祖父母。
聯合國統計，上月24日以來，已有超過120萬難民逃離烏克蘭。其中約53.7%越境進入波蘭。
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