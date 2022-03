《辛普森家庭》24年前神預言「俄烏戰爭」 主角穿越再揭結局

俄烏戰事持續延燒,各國民眾都殷切期盼戰爭早日落幕。不過近來網路上掀起熱議,經典卡通《辛普森家庭》早在1998年便預測了這場戰爭的發生,令不少網友驚嘆「又是一次神預言」。

近日網路上瘋傳《辛普森家庭》片段,在第九季第十九集當中,講述主角「荷馬」不再是核電廠員工後,決定加入美國海軍,卻在軍演時誤將導彈射到俄羅斯水域,美、俄等國因而在聯合國展開談判。

然而劇中,俄羅斯大使竟揭露蘇聯解體「只是為了欺騙美國」,隨即出動坦克,展開軍事侵略行動,還安排早已逝世的列寧從棺材裡跳出來,大喊「擊垮資本主義」的橋段。

該片段早在1998年播映,沒想到繼預測川普當上美國總統後,24年前便神準預測西方國家將為此用盡一切手段,試圖阻止戰爭持續蔓延,如今看來格外諷刺。

俄烏戰事爆發後,《辛普森家庭》也特地在推特上傳圖片,媽媽「美枝」手裡握著烏克蘭國旗,同樣為藍黃配色也讓網友們紛紛期待,這部跨時代的經典卡通能再次為這場戰爭帶來好預兆。

The Simpsons predicted the

Crisis of #Putin, #Russia,#Ukraine and #Donetsk and#Luhansk way before it was cool 🤯😆#RussiaUkraineCrisis#Ukraina #ukrainerussia #USA pic.twitter.com/Hqd2icRj6w