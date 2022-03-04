烏克蘭130名中國留學生困蘇梅 戰區距校門200米、口糧剩數日

烏克蘭戰事持續，仍有一定數量中國公民身處當地。位於東北部、靠近俄羅斯邊境的蘇梅（Sumy）是其中一個受到俄軍攻擊的城市，據中國留學生黃同學透露，初步統計被困在蘇梅的中國留學生達130多人。另有學生表示，「剩下的口糧只能堅持三四天了」。

位於基輔以東，哈爾科夫以北的蘇梅鄰近俄烏邊境，在鐵路、橋被炸，公共交通被切斷下，民眾只能坐困愁城。

而黃同學就讀的蘇梅國立農業大學校門口，距離重點交戰區域的砲兵學院僅200米，俄烏雙方士兵多日的拉鋸戰中，學生們是親身感受著，並恐懼著不知哪一天一個砲彈就落到了他們頭上。

對於黃同學而言，熟睡期間聽到槍砲聲，再跑到宿舍樓下方的防空洞避難已稀鬆平常，僅是2月24日開戰第一天，他就三次前往防空洞。目前，他們白天可以到宿舍，中午可以去食堂免費吃飯，但到晚上6時左右就需要下防空洞並在內就餐。

疲憊的黃同學表示，蘇梅的地理位置導致他們不好撤離，且哈爾科夫起碼還有火車可以通行，蘇梅卻是更加糟糕，幾乎是沒有任何交通工具可以離開。

他又指，前手中的物資足夠撐兩天，但是以後就不知道了，因當地超市基本上已沒有物資，且現在飲用水也沒了，只有自來水。

在蘇梅國立師範大學就讀的程同學情況也沒有好到哪，她表示，防空洞的環境十分艱苦，小小的房間擠了數十人，還因顧及疫情而需要不吃不喝，甚至更沒有廁所，只得死忍直到撤出防空洞。

更重要的是食物儲備不太夠，她指自戰事開始，她們就一直按照使館和學校的指示照辦，可由於沒有現金，買食物又不能刷卡，食物也不多，故許多人只能一起湊合著吃飯，不敢出門。對於剩下的口糧，她稱「目前大家差不多只能堅持三四天了」。

她最後指出，不少女生已情緒崩潰，她們現在的訴求就是有車，和安排一條安全撤離通道，「往後情況會很糟糕，因為我們不知道會發生什麼」。

然而戰爭無情，人間卻有情，黃同學分享道，在擁擠的防空洞中，人們互相依靠，許多烏克蘭同學怕中國留學生睡得不舒服，還主動幫他們找木板鋪床，並把自己的被子和枕頭讓出，亦有學校宿管阿姨明明自身儲存的食物也不多，卻因怕學生肚餓，而拿出僅有的一些麵包、香腸分給學生吃。

另外，為給留學生們做飯，食堂阿姨還將學校近500隻用來生蛋的雞都殺了，而學生們得知後亦主動幫忙拔雞毛。對於未來，黃同學表示，現在需要做的就是照顧好自己，靜心等待大使館的撤離通知。

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文章授權轉載自《香港01》

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