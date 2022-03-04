俄兵迷路投降 烏克蘭人送茶遞電話暖哭他
近日時常有俄羅斯士兵在烏克蘭遭俘虜的消息傳出，雖部份消息未證實真偽，仍在網路上瘋傳。日前推特傳出一則影片，一名投降的俄羅斯士兵被許多烏克蘭民眾包圍，並遞給他食物，再讓他與母親視訊通話，讓他熱淚盈眶。
一名年輕俄羅斯士兵疑似迷路與部隊走散，選擇投降。遭烏克蘭民眾團團包圍，但民眾並沒有攻擊他，而是給他熱茶及餡餅充飢。並借他手機，讓他和母親視訊，使士兵不禁在通話過程落淚。一旁的烏克蘭民眾也說：「他還只是個孩子」。
許多網友留言表示，「不論這是否是政治宣傳，我都為他感到難過」、「愛永遠會擊敗仇恨」、「這令人心碎，但也同時看到人性的希望」。
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