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烏克蘭籍巫女製作「日本御朱印」 祈禱戰爭儘快落幕

聯合新聞網 / 綜合報導
一位在日本擔任神職人員的烏克蘭女性，以母語製作御朱印祈求戰事平息。圖擷取自埼玉新聞
一位在日本擔任神職人員的烏克蘭女性，以母語製作御朱印祈求戰事平息。圖擷取自埼玉新聞

俄羅斯入侵烏克蘭戰火仍在持續，全世界也掀起一股反戰聲浪，希望戰爭能夠儘早平息。最近一位在日本擔任神職人員的烏克蘭女性，就特別製作了烏克蘭語的御朱印，祈禱戰爭能夠快點結束。

根據日本媒體「產經新聞」報導，目前在埼玉縣菅原神社擔任神職「權禰宜（相當於神社中的主管階級）」的梅林緹茶娜（梅林テチャナ），出身自烏克蘭西部的外喀爾巴阡州。過去他曾在基輔大學攻讀日文，並結識了在擔任神職的梅林正樹。後來她來到日本與梅林結婚，參與了神職養成的講習，自己也進神社擔任神職，同時還擔任日本外交官的烏克蘭語講師。

緹茶娜表示，近來因為戰爭爆發，讓她相當擔心親朋好友的安危，時常想盡辦法聯絡上他們。她的一位女性朋友曾在24號跟她說，因為塞車所以暫時無法離開基輔，但之後就失去了聯繫。堂兄弟則告訴她已經做好避難的準備，但如果事態失控，也很可能必須親自上戰場。

過去緹茶娜就曾在神社中，製作烏克蘭語的相關道具。如今戰爭爆發，她也再度以烏克蘭語製作御朱印，並且寫下「Stand With Ukraine（與烏克蘭同在）」，祈求戰事能夠儘快落幕，讓所有人回到往日和平的生活。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

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