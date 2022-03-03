開戰與制裁惡化經濟 俄富豪買珠寶保值

俄羅斯有錢人不想為戰爭貢獻！據外媒2日報導，隨著俄烏戰爭開打，俄羅斯經濟與股匯市開始崩跌，加上普丁曾揚言不惜徵收俄羅斯人存款也要打仗，使有錢人紛紛開始購買可保值的奢侈品存放。相較於各國公司為了抵制俄羅斯而退出該國市場，奢侈品業者反而因為開戰繼續留在俄羅斯營利。

奢侈品發戰爭財

根據《半島電視台》2日報導，國際知名珠寶品牌寶格麗近日在俄羅斯的銷量直線上升，該公司認為，是因為俄羅斯有錢人面對該國盧布大幅貶值下，紛紛將資產轉換為可保值的奢侈品所導致。雖然如蘋果、耐吉、BP石油、殼牌等國際大廠因俄烏戰爭而抵制俄羅斯、退出該國市場，但卡地亞等奢侈品公司卻仍留在俄國。

奢侈品與黃金功能類似，是在戰爭或動亂中容易被視為避免資產縮水的保值工具，甚至還有可能漲價，使商人因此獲利。不過過去俄羅斯的珠寶收益比外界想像還要低，平均約佔2%，這是因為俄羅斯非常嚴重的貧富差距，該國平均月薪僅有11.3萬盧布（約1350美元）。

制裁影響逐漸浮現

勞力士、LV、愛馬仕、歷峰集團與開雲等奢侈品牌針對是否會撤出俄羅斯等問題都拒絕評論。但國際間呼籲這些奢侈品牌撤出俄羅斯的呼聲也逐漸上升，時尚商業貿易雜誌也呼籲業者關閉俄羅斯分店，並同步禁止俄羅斯富豪海外線上購物。

《衛報》提到，俄羅斯經濟恐因對烏克蘭發動侵略，在國際制裁影響下衰退7%，美國、英國、歐盟紛紛對俄羅斯公司與銀行展開制裁，退出俄羅斯市場下，時間愈久造成的傷害就會愈大。另外，戰爭也讓國際能源價格蠢蠢欲動，讓國際油價2日已經攀升到一桶111美元，是2014年以來新高。

學界認為，油價高漲搭配全球通膨，將會對全球家戶與商業造成嚴重打擊，讓好不容易從疫情中恢復的俄羅斯經濟再度受挫。

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