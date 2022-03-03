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影／俄烏情侶花費5天逃往匈牙利 浴火重生深情擁吻
俄羅斯大舉揮軍進攻烏克蘭，造成許多人流離失所甚至死傷，這場侵略戰爭引起世界各地人民上街遊行抗議，就連俄羅斯社會也不例外，顯示就算政府雙方交戰，也無法阻斷民間友好的情誼。根據路透社報導，昨（2）日就有一對分別來自俄、烏兩國的情侶伴隨槍響與爆炸聲，花費5天終於順利逃往匈牙利，劫後重生的兩人深情擁吻，準備開展下一階段的人生。
住在烏克蘭約有一年的俄羅斯籍軟體工程師米哈伊爾・盧布林（Mikhail Liublin）與烏克蘭籍的女友，耗時5天搭乘火車與公車，逃離烽火連天的基輔抵達匈牙利邊境，並且即將前往首都布達佩斯。掩藏不住笑容的兩人激動相吻，接著表示「我們都認為在每天槍響爆炸聲不絕於耳的狀況下，最終還能到達匈牙利很不可思議」。
對於當下戰爭局勢，「這實在太瘋狂了」，米哈伊爾・盧布林直言俄羅斯將為此付出多年代價，普亭也須接受審判，他也鼓勵烏克蘭堅持下去，「這將會非常艱辛，但祈禱烏克蘭能守住陣地，善良和真相將會獲勝」。
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