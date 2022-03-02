成人網紅出奇招助停戰 俄軍「放下武器可換一晚」網友暴動

俄烏戰事持續延燒，各國紛紛對俄羅斯祭出制裁。而正當全球仍在苦惱能為烏克蘭做些什麼之際，一名網紅卻跳出來以「性愛」作為交換，企圖吸引俄軍放下武器，引起網友高度討論。

《每日星報》報導，成人平台「OnlyFans」網紅莉莉（Lilly Summers）自俄烏開戰以來，便積極在社群上發表驚人言論，宣布自己願意和放下武器的俄國軍人發生性關係，藉此來羞辱普亭並試圖阻止這場戰爭。

她甚至為這樣的計畫訂定「服務福利」，只要對方完成她訂下的門檻，就能獲得相對應的服務──殺死一名俄軍可換裸照、轟掉一輛坦克車可換視訊服務、一架墜毀的戰機則可換一晚免費的「性服務」，還在文中強調「烏克蘭萬歲」引發關注。

然而隨著越來越多網友留言稱自己在戰場上幹了什麼大事，莉莉隨後又改口「自己不會和任何人發生關係」，她解釋自己只是為了要喚起大家對這場戰爭的關注，但仍希望能收到俄軍戰死的照片。

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