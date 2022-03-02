聽新聞
test
0:00 / 0:00
成人網紅出奇招助停戰 俄軍「放下武器可換一晚」網友暴動
俄烏戰事持續延燒，各國紛紛對俄羅斯祭出制裁。而正當全球仍在苦惱能為烏克蘭做些什麼之際，一名網紅卻跳出來以「性愛」作為交換，企圖吸引俄軍放下武器，引起網友高度討論。
《每日星報》報導，成人平台「OnlyFans」網紅莉莉（Lilly Summers）自俄烏開戰以來，便積極在社群上發表驚人言論，宣布自己願意和放下武器的俄國軍人發生性關係，藉此來羞辱普亭並試圖阻止這場戰爭。
她甚至為這樣的計畫訂定「服務福利」，只要對方完成她訂下的門檻，就能獲得相對應的服務──殺死一名俄軍可換裸照、轟掉一輛坦克車可換視訊服務、一架墜毀的戰機則可換一晚免費的「性服務」，還在文中強調「烏克蘭萬歲」引發關注。
然而隨著越來越多網友留言稱自己在戰場上幹了什麼大事，莉莉隨後又改口「自己不會和任何人發生關係」，她解釋自己只是為了要喚起大家對這場戰爭的關注，但仍希望能收到俄軍戰死的照片。
延伸閱讀
▪整理包／烏克蘭獨立整整卅年後 俄羅斯為何攻打烏克蘭？
▪整理包／五大殺傷力 各國採取哪些「制裁俄羅斯」手法？打擊有多大？
▪懶人卡／俄烏衝突 無情戰火下的真情時刻
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言