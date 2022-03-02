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無情戰火下心碎逃難 烏克蘭男童哽咽：把爸爸留在基輔

香港01 / 卡洛兒
烏克蘭男童貢查魯克（圖）在基輔與爸爸分別，並與家人向西徒步逃離。1名芬蘭記者邀請他們乘搭順風車，貢查魯克上車後向鏡頭嘗試忍著淚水表示，「我們把爸爸留在基輔」。路透社
烏克蘭男童貢查魯克（圖）在基輔與爸爸分別，並與家人向西徒步逃離。1名芬蘭記者邀請他們乘搭順風車，貢查魯克上車後向鏡頭嘗試忍著淚水表示，「我們把爸爸留在基輔」。路透社

烏克蘭俄羅斯總統普亭出兵入侵，烏克蘭當局下令年滿18至60歲男子禁止出境，必須留在國內以應對俄軍，無數家庭要面骨肉分離。網上1段影片熱傳，烏克蘭1名男童逃離時獲好心人幫助，乘搭順風車到邊境，其間他含淚哽咽表示「我們把爸爸留在了基輔」，又指爸爸可能要上戰場，一席話令人心痛鼻酸。

據外媒報導，烏克蘭男童貢查魯克（Mark Goncharuk）在首都基輔與爸爸分離道別，並與其他家人向西面徒步逃離。距離通往波蘭的邊境還有約3天步程，1名芬蘭記者邀請他們乘搭順風車，貢查魯克上車後向鏡頭嘗試忍著淚水表示，「我們把爸爸留在基輔，他會變賣家當來幫助我們的英雄、我們的軍隊，爸爸或許要上戰場打仗」，說著便伸手抹走忍不住流出的眼淚。

貢查魯克感謝好心人的接載，指已經走了多個小時，原本以為需要走上2至3天，「你救了我們」，並露出1個微笑，短短1分鐘的片段令網民看得鼻酸。根據聯合國難民署數字，上周逾50萬平民逃往鄰國，主要是婦女和兒童。

烏克蘭男童貢查魯克（圖）在基輔與爸爸分別，並與家人向西徒步逃離。1名芬蘭記者邀請他們乘搭順風車，貢查魯克上車後向鏡頭嘗試忍著淚水表示，「我們把爸爸留在基輔」。路透社
烏克蘭男童貢查魯克（圖）在基輔與爸爸分別，並與家人向西徒步逃離。1名芬蘭記者邀請他們乘搭順風車，貢查魯克上車後向鏡頭嘗試忍著淚水表示，「我們把爸爸留在基輔」。路透社
烏克蘭男童貢查魯克（圖）在基輔與爸爸分別，並與家人向西徒步逃離。1名芬蘭記者邀請他們乘搭順風車，貢查魯克上車後向鏡頭嘗試忍著淚水表示，「我們把爸爸留在基輔」。路透社
烏克蘭男童貢查魯克（圖）在基輔與爸爸分別，並與家人向西徒步逃離。1名芬蘭記者邀請他們乘搭順風車，貢查魯克上車後向鏡頭嘗試忍著淚水表示，「我們把爸爸留在基輔」。路透社

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文章授權轉載自《香港01》

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭 基輔 普亭

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