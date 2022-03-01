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「他是我的孩子」美國醫生領養9歲烏克蘭孤兒計畫 因戰事恐生變

聯合新聞網 / 綜合報導
美國醫生領養9歲烏克蘭孤兒計畫恐生變。圖／取自wfla
美國醫生領養9歲烏克蘭孤兒計畫恐生變。圖／取自wfla

俄羅斯全面入侵烏克蘭之際，美國一名放射腫瘤醫生賈勞斯（Christopher Jahraus）正設法將烏克蘭9歲男童薩西科（Sashko）帶到阿拉巴馬州。

已育有親生孩子的賈勞斯始終想領養一個孩子，他認為自己和家人能幫助孤兒擺脫困境。賈勞斯說：「你怎能不盡力拯救經歷苦難的孩子？」

賈勞斯一家日前原本計劃領養薩西科，領養流程一般會耗時6到9個月。但現在計畫生變了。

薩西科因母親無法照顧他，被送進烏克蘭孤兒院，隨後輾轉加入阿拉巴馬州為期1個月的寄養計劃。去年12月賈勞斯透過阿拉巴馬認養計畫結識薩西科。

賈勞斯透露初次見到薩西科時，就像「第一次看到自己孩子」的感覺。賈勞斯還提到，當時他從機場開車送薩西科和其他孩子，薩西科跟他要口香糖來吃。薩西科拿到口香糖後，就跟車上其他孩子一起分享，也分給賈勞斯吃。賈勞斯表示：「薩西科天生很善良。」

賈勞斯在參與認養計畫1個月間，帶著薩西科及家人去大煙山（Great Smoky Mountains）玩。薩西科在計畫結束離開前，開始稱賈勞斯「爸爸」，並說自己愛賈勞斯。

賈勞斯想起薩西科直言：「至今仍讓我熱淚盈眶，他是我的孩子。」

賈勞斯擔心，如果俄羅斯控制了烏克蘭，他們可能會阻止美國家庭收養烏克蘭兒童。因為俄羅斯政府在2013年，就通過《季馬·雅科夫列夫法案》（Dima Yakovlev Law），禁止美國人收養俄羅斯兒童。

負責認養計畫的牧師本茨（Tom Benz）表示，他和組織正與律師和國會領導人努力將烏克蘭孩子帶出該國，除了薩西科，還有7、8名來自孩子正等著被收養。本茨指出：「我們希望這些孩子能越過邊境並獲得庇護。」

賈勞斯稱他與家人仰賴信仰面對眼前未明的局勢，他還說自己已經與幾位政界人士商討讓薩西科離開烏克蘭的途徑，並持續接洽更多人：「我就像所有爸爸一樣，會盡一切努力確保他安全。」

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

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