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烏6歲女童遭俄軍砲火擊中送醫仍不治 醫護痛訴：普亭你來看！

聯合新聞網 / 綜合報導
醫護人員圍繞著受傷的小女孩全力搶救。圖擷自Instagram
醫護人員圍繞著受傷的小女孩全力搶救。圖擷自Instagram

俄烏戰爭開打至今已進入第6天，頻頻傳出軍人及平民的傷亡。27日，根據烏克蘭戰地記者切爾諾夫（Chernov）所拍攝的影片顯示，一名年僅6歲的小女孩遭受俄軍砲擊，雖緊急送醫，最終仍傷重不治，頭戴染血毛帽的母親悲戚地在急診室外整理遺物，繼續等待同樣受傷的丈夫。

小女孩住在馬里烏波爾（Mariupol），是位於烏東親俄分離主義地區頓涅茨克裡的港口城市，也是俄烏兩方交戰激烈的地方。小女孩在戰鬥裡被俄軍的砲火擊中，隨即與頭部出血纏繞繃帶的父親一同送往醫院。

「把她帶出來！把她帶出來！我們做得到！」醫護人員邊喊話，邊飛速從救護車上將人推往急診室，母親則在一旁垂淚不已。醫護人員圍繞著血流滿地的小女孩，用盡一切方法想從死神手中搶回年輕的生命，但隨著醫護人員紛紛別頭捂臉哭泣，小女孩的瘦弱身體漸趨蒼白，最後依舊回天乏術。

醫護人員輕撫小女孩的臉龐幫忙闔上眼睛，並用她的粉黃相間夾克覆蓋身軀。戰爭的殘酷讓醫護人員悲憤大聲說道：「給普亭看看這一幕！」、「這孩子的雙眸，以及哭泣的醫生們」。烏克蘭內政部指出，目前戰役已造成2,036人傷亡，其中更包含130名孩童。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

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