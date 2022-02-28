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俄兵攻入烏國地盤慘遇汽車拋錨...超天兵行為曝 網看傻：花式投降？

聯合新聞網 / 綜合報導
俄烏戰況膠著，圖為兩軍廿六日在烏克蘭第二大城哈爾科夫交戰，一輛俄國裝甲運兵車起火燃燒。法新社
俄烏戰況膠著，圖為兩軍廿六日在烏克蘭第二大城哈爾科夫交戰，一輛俄國裝甲運兵車起火燃燒。法新社

俄烏開戰進入第5天，俄軍數度進逼、烏軍強力抗敵，26日兩軍於烏克蘭東部第二大城哈爾科夫州（Kharkiv oblast）交戰，戰事恐再擴大。不過，卻有2名俄國士兵攻入敵營後，只因「汽車拋錨」而到烏克蘭當地警局要求加油，超天兵行為讓網友直呼「根本是想逃兵吧！」

基輔獨立報（The Kyiv Independent）國防記者伊利亞·波諾馬連科（Illia Ponomarenko）27日晚間貼出2名俄羅斯士兵被捕畫面，他尖叫大罵「這2個在哈爾科夫州舍甫琴科夫（Shevchenkove）的2個白癡」，接下來他要說的話卻令人哭笑不得。

伊利亞透露這2名俄國士兵駕駛的車輛熄火了，但絕對想不到他們做了什麼反應，「他們前往烏克蘭當地警局，請求警方幫他們加油」，超天兵行為讓他們當場被烏克蘭警方逮捕，伊利亞在推特貼出消息後也認不住驚呼，「連我都不敢相信會告訴你們這些」。

伊利亞貼出俄羅斯士兵的軍籍證件。 圖擷自PTT
伊利亞貼出俄羅斯士兵的軍籍證件。 圖擷自PTT

對於這2名俄國士兵的天兵行為，網友們都看傻眼，紛紛留言直呼「這2個還要回去俄羅斯嗎？」、「花式投降」、「技術性逃兵，高招」、「當戰俘搞不好還比較安全，不用為普亭送死」、「活著才是贏家」。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

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