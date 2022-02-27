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烏克蘭「國民女兵」與夫一同戰死 網友不捨封「女英雄」

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陸網友不當發言激怒烏克蘭人 陸留學生裝日本人保命

聯合報 / 編譯李京倫／即時報導
烏克蘭首都基輔一家飯店的地下停車場轉為防空洞，民眾27日躺在床墊上。（美聯社）
烏克蘭首都基輔一家飯店的地下停車場轉為防空洞，民眾27日躺在床墊上。（美聯社）

烏克蘭的一名中國大陸留學生PO出影片表示，由於很多大陸人在微博、抖音等平台發表「烏克蘭戰爭打得好…這樣我就有『烏克蘭小媳婦』了」等調侃言論，認為這樣一來，大陸男人就可以收留烏克蘭女人，這種不當言論激怒烏克蘭人，現在大陸留學生躲在防空洞都會被烏克蘭人逼問，有些同學只好假裝日本人來自保。

這名留學生大罵：「這全多虧了你們這些鍵盤俠的功勞，你們就這麼缺老婆嗎？戰爭死這麼多人，你們就只想玩烏克蘭老婆。」

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭 留學生

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