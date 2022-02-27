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俄軍坦克車「沒油」停路邊 烏克蘭駕駛諷：幫你拖回俄羅斯！

聯合新聞網 / 綜合報導
一名烏克蘭駕駛遇到坦克車「沒油」的俄軍。圖擷自@aliostad Twitter
一名烏克蘭駕駛遇到坦克車「沒油」的俄軍。圖擷自@aliostad Twitter

俄烏戰爭開打第四天，俄羅斯已經進入烏克蘭首都基輔，許多烏克蘭民眾拍下坦克與裝甲車進入市區的畫面，不過日前有一則影片，緩和了目前緊繃的戰爭氛圍。只見影片內容顯示，俄軍的坦克車因為沒油，只能停在路邊，烏克蘭民眾諷刺「要不要幫你把車拖回俄羅斯」，讓俄軍只能尷尬大笑。

推特影片可看到，一名烏克蘭駕駛在路上，發現一輛因為沒有油只得停靠在路邊的俄軍坦克車，駕駛馬上搖下車窗詢問「發生什麼事情？戰車壞掉了嗎？」俄羅斯軍隊則表示「因為沒有油了，所以只能停在路邊」，駕駛回應「我可以幫你們把戰車拖回俄羅斯」，這幽默的回應讓俄軍忍不住笑起來。

駕駛接著詢問「所以你們打算去哪？」俄軍表示目前不確定，應該是基輔，反而詢問烏克蘭駕駛「現在戰況如何？」駕駛則諷刺回應「現在烏克蘭還在我們的掌控中，我在路上遇到很多像你們這樣的迷路男孩，不知道自己人在哪，接下來要往哪去，所以勸你們趕快回家」，之後駕駛就離開了。

這段影片在網路上瘋傳，PTT網友也感嘆「底層小兵也是不願意戰爭吧」、「本來就沒深仇大恨，俄兵也沒蓄意亂殺人」、「又好笑又可憐，不知道要去哪」、「後面那段對話有點哲學」。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

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