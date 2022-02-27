烏克蘭民眾以肉身擋俄軍裝甲車 重現「六四坦克人」景象

俄羅斯出動陸海空軍隊進入烏克蘭，許多人拍下俄軍坦克車進入市區的畫面，毀車傷人事件頻傳，近日有影片傳出，一名烏克蘭人用肉身阻擋「整排的俄羅斯裝甲車」，讓人聯想到著名的六四天安門事件「六四坦克人」照片。

英國媒體《衛報》指出，烏克蘭新聞媒體「HB」發布了一段影片，內容是一排俄羅斯裝甲車駛來，排列整齊的在烏克蘭街上，一名疑似烏克蘭民眾的男子直接朝裝甲車走過去，試圖用「肉身」阻擋俄軍。

從畫面看來，這名男子除了用身體擋住裝甲車以外，他還用石頭等物體丟下武裝車輛，隨後更是攀爬上車輛的左前側，試圖要阻止車輛前進，裝甲車連忙避開，因此雙方沒有發生衝突。

六四天安門事件的「坦克人」照片。美聯社

這畫面讓人心酸，也在網路上廣為流傳，烏克蘭人在絕望的逆境中仍奮力保衛家園，以肉身阻擋的畫面令人聯想到「六四天安門事件」著名的坦克人畫面，雖然無法辨識這名烏克蘭男子的身分，但這畫面深植人心。

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