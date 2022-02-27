聽新聞
test
0:00 / 0:00
烏克蘭民眾以肉身擋俄軍裝甲車 重現「六四坦克人」景象
俄羅斯出動陸海空軍隊進入烏克蘭，許多人拍下俄軍坦克車進入市區的畫面，毀車傷人事件頻傳，近日有影片傳出，一名烏克蘭人用肉身阻擋「整排的俄羅斯裝甲車」，讓人聯想到著名的六四天安門事件「六四坦克人」照片。
英國媒體《衛報》指出，烏克蘭新聞媒體「HB」發布了一段影片，內容是一排俄羅斯裝甲車駛來，排列整齊的在烏克蘭街上，一名疑似烏克蘭民眾的男子直接朝裝甲車走過去，試圖用「肉身」阻擋俄軍。
從畫面看來，這名男子除了用身體擋住裝甲車以外，他還用石頭等物體丟下武裝車輛，隨後更是攀爬上車輛的左前側，試圖要阻止車輛前進，裝甲車連忙避開，因此雙方沒有發生衝突。
這畫面讓人心酸，也在網路上廣為流傳，烏克蘭人在絕望的逆境中仍奮力保衛家園，以肉身阻擋的畫面令人聯想到「六四天安門事件」著名的坦克人畫面，雖然無法辨識這名烏克蘭男子的身分，但這畫面深植人心。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言