俄羅斯士兵遭俘虜聯絡家鄉 父母嚇壞：你在烏克蘭做什麼？

面對俄羅斯侵略，部分烏克蘭民眾堅守家園，準備武器迎戰俄軍，稍早有一段「俄羅斯士兵被俘虜」的影像在Twitter瘋傳，該名俄兵似乎被烏克蘭民眾制伏，他的眼睛被膠帶封住，一旁的烏克蘭人拿著手機要他打電話給遠在俄羅斯的父母。

Ukrainians let a captured Russian soldier to call his parents and inform them that he was a part of the invading army. #Ukraine #Russia #Putin #Kiev pic.twitter.com/Vfp10Iiubz — slaezy ϟ 🇺🇦 (@slaezy007) February 26, 2022

電話那頭俄羅斯士兵的父母似乎完全不清楚兒子正在烏克蘭打仗，「爸爸，是我，我被捕了。」父親詫異地反覆確認，「被捕？什麼意思？你在哪裡？」隨後話筒交到母親手上，俄兵在旁人的要求下表示自己正在烏克蘭，媽媽不解地問道：「你怎麼跑去那裡的？」俄兵斷斷續續地回應：「他們叫我們去烏克蘭，我們就去了，沒有人知道為什麼。」

網友協助翻譯俄語對話，內容大意為俄兵像父母告知他在烏克蘭作戰、被抓。圖擷自 Twitter

一名網友表示，這樣對待落網敵兵的作法和1994年第一次車臣戰爭中反叛軍的行為相似，「打電話給他們的父母要他們來接自己的戰俘兒子。」而蒙住俄兵雙眼則是避免他洩露位置。

部分網友認為，身為一名士兵最重要的就是服從，「他是一個士兵，他們在抱怨前只能服從」、「蠻難過的，他們被送去哪裡也只能認了」。有人推測，也許有些俄羅斯士兵在戰前根本搞不清楚狀況，「第一批軍人可能只被告知要做訓練任務，然後就突然下令入侵烏克蘭。」

但另一部份人認為俄羅斯士兵不值得同情，竟然在不知道理由的狀況下服從命令、攻打烏克蘭，他們認為就算是軍人也應該要有基本的判斷能力，而非一律服從。

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