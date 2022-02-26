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烏克蘭人「肉身擋坦克」令人動容 網友翻案：為了救狗

聯合新聞網 / 綜合報導
該名男子位於畫面右側，迎面而來的是一輛又一輛的俄羅斯坦克。圖擷自YouTube
該名男子位於畫面右側，迎面而來的是一輛又一輛的俄羅斯坦克。圖擷自YouTube

俄羅斯大軍入侵後，烏克蘭風雲變色，誰也沒想到幾天前平靜的生活會嘎然而止，烏克蘭民眾在政府的號召下不分男女老少紛紛拿起武器保衛家園，有些人領槍、學習槍法，有些人學習如何自製汽油炸彈，進入全民皆兵的危急時期。

日前一位烏克蘭人肉身抵擋俄羅斯坦克部隊的影像曝光，被多次轉發，引起眾人注意。根據英國《衛報》，這段影片是烏克蘭新聞媒體「HB」發布，畫面中可以看見一名烏克蘭人隻身站在路中央，無懼於眼前緩緩駛來的數量俄軍坦克，讓人聯想起六四天安門事件中一樣以肉身阻擋軍隊的「坦克人」。

影片的畫面模糊，許多人認為這名烏克蘭人站在坦克行徑路線試圖阻擋，俄軍坦克一輛一輛從他身邊繞過，雖然烏克蘭坦克人並未對於俄軍壓境產生實質幫助，但他無懼、保衛家園的決心令人動容，引起網友一致好評。

許多網友留言表示對於該名烏克蘭人的敬佩，也感謝俄羅斯士兵仍保有人性，選擇繞道而行而非將其輾過，「敬佩那位烏克蘭人以及願意繞過的俄羅斯士兵」、「顯示出他對俄軍入侵的憤怒與絕望」、「俄軍避開他，人性還是存在的」、「他們知道他們不會贏，但還是投身保衛家園」。

不過也有部分網友指出，影片中的烏克蘭人其實不是要阻擋坦克，而是為了救自己跑走的狗才會在車陣中穿梭，但不論他的目的為何，皆顯示出戰火下的烏克蘭人民是多麼的渺小且無助。

烏克蘭 俄羅斯

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