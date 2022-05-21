俄公布禁止入境美國人名單 俄棋王被列「外國代理人」

（德國之聲中文網）俄羅斯外交部周六（5月21日）表示，迄今已長期禁止963名美國人入境該國 ── 其中包括之前宣布過的美國總統拜登、國務卿布林肯、國防部長奧斯汀和中央情報局長伯恩斯等人，這是俄羅斯首次公布整份完整名單。此外，在禁止入境俄羅斯的加拿大人名單上也新增了26位成員，包括加拿大國防部長阿南德（Anita Anand）和總理特魯多的妻子蘇菲。

美國在今年2月底俄羅斯剛開始入侵烏克蘭時，就宣布禁止俄羅斯總統普京和外長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）入境；加拿大則在5月17日宣布，禁止普京和其他1000多名俄羅斯政府高官和軍隊高級將領入境加拿大。

「外交是結束戰爭的唯一途徑」

澤倫斯基周六稱，外交是結束俄羅斯入侵烏克蘭的唯一途徑。他在電視上向媒體表示，這場戰爭「充滿血腥和戰鬥，但只有通過外交手段才能最終結束」。他補充，「有些事情我們只能在談判桌上實現。」

目前基輔和莫斯科之間的談判處於停滯狀態，兩國互相指責對方的不妥協。阻礙談判的一個主要問題點是：俄羅斯是否應該最終保留它在戰爭中奪取的領土，或者撤回到國際公認的邊界。

周五（5月20日），俄軍完全控制了烏克蘭南部城市馬裡烏波爾的亞速鋼鐵廠。俄羅斯國防部稱，最後一批531名烏克蘭士兵已經投降了。烏克蘭總統澤倫斯基在接受媒體采訪時說，確保馬裡烏波爾保衛者從亞速鋼鐵廠撤出的行動是在西方合作伙伴的參與下進行的。

「俄羅斯必須付出代價」

澤倫斯基在周五晚間的視頻講話中說，烏克蘭及其盟友已經正式提出一項協議，以獲得被俄羅斯軍隊和炮火破壞的經濟賠償。他指出，這可以通過一項多邊協議來解決，使「每一個因俄羅斯的行動而遭受損失的人」得到賠償。

澤倫斯基提到，俄羅斯用盡手段摧毀烏克蘭的基礎設施，而這份解決賠償問題的協議將向無端進行軍事侵略的國家表明：他們將被要求付出代價。他說：「俄羅斯將感受到它向我們發射的每一枚導彈、每一枚炸彈和每一發炮彈的真實重量。」

意大利提和平計劃

意大利外交部長迪馬約（Luigi Di Maio）周五表示，意大利已經向聯合國秘書長古特雷斯（António Guterres）提交了一份烏克蘭和平計劃。據迪馬約稱，該計劃要求部分區域停火，以便沿著人道主義走廊疏散平民，並為全面停火創造條件，實現「持久的和平」。

根據該提案，烏克蘭可以加入歐盟，但不能加入北約。被俄羅斯吞並的克裡米亞半島和部分由親俄分離主義分子控制的頓巴斯將擁有「完全自治」，但主權仍將屬於烏克蘭。歐盟最高外交官歐盟高級外務代表博雷利（Josep Borrell）說，他知道這項計劃，並補充說歐盟「正在投入所有的努力，試圖結束這場沖突」。

俄石油大亨和西洋棋大師被列為「外國代理人」

俄羅斯司法部周五公布了最新版本的「外國代理人」名單，其中包含了曾多次公開批評俄羅斯入侵的前石油大亨霍多爾科夫斯基（Michail Chodorkowski）。俄羅斯當局過去多次對霍多爾科夫斯基采取行動，58歲的他曾是俄羅斯國營企業 ── 尤科斯石油公司的負責人。在與普京決裂後，他於2003年至2013年間被監禁。 2013年12月，普京宣布特赦霍多爾科夫斯基，他隨後離開俄羅斯，目前定居於瑞士。

另外一位也出現在最新版「外國代理人」名單中的是：59歲的前世界西洋棋冠軍卡斯帕羅夫（Garri Kasparow）。他從職業棋手退休之後投身政治，成為普京的主要反對派之一。俄羅斯司法部稱，卡斯帕羅夫和霍多爾科夫斯基的活動均得到了「來自烏克蘭的」資助。在俄羅斯，「外國代理人」一詞帶有蘇聯時期留下的負面含義，暗示著替外國進行間諜活動。

APEC部分代表中途離場抗議

另據路透社報道，美國、加拿大、新西蘭、日本和澳大利亞等5國代表在21日曼谷舉行的亞太經濟合作組織（APEC）會議上中途離席，以抗議俄羅斯入侵烏克蘭的行為。報道稱，當俄羅斯代表發言時，美國、日本等國家的代表紛紛退場抗議。

不過，盡管許多西方國家對俄羅斯非法入侵鄰國的行為表示憤怒，並對莫斯科實施嚴厲制裁，但其中幾個APEC成員國，特別是東南亞和拉丁美洲國家，都不願參加抵制行動。

（綜合報導）

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