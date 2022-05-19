前總理施羅德：德議會關閉其辦公室 歐議會呼籲退出俄企

據德新社消息，德國聯邦議會預算委員會在周四（5月19日）裁定，與俄羅斯關系密切的德國前總理施羅德將失去其作為德國前政府首腦的一些特別權利。

這意味著施羅德在聯邦議院的辦公室將被關閉。不過，他可以繼續領取退休金，獲得個人保護。此前，在野黨基民盟/基社盟要求也剝奪施羅德的養老金，他們指責施羅德損害了德國的國際聲譽。

歐盟向施羅德施壓

同一天，歐洲議會也提出一項議案。根據該議案，若德國前總理施羅德不退出俄羅斯國有石油公司董事會，就將他列入制裁名單。

該決議草案得到歐盟議會4個最大黨團的支持，但仍有可能有小幅更動。

批評者指責施羅德，他在任總理期間推動修建更多天然氣管道，加大了德國俄羅斯的能源依賴。

截止到發稿時，施羅德尚未對此表態。

根據這項動議，歐盟議會"注意到，新近以來，已有前政界人士......辭去其在俄羅斯企業的職務；在此，議會強烈要求其他人，如卡琳·克奈斯爾和施羅德也這麼做。"

法案定於周四（5月19日）晚些時候表決通過。決議本身雖然沒有約束力，但顯示了歐盟向被視為與克裡姆林宮關系密切的歐洲人施加了巨大壓力。

迄今，作為反制俄羅斯入侵烏克蘭的措施之一，歐盟已批准凍結數百名與克裡姆林宮關系密切的寡頭和官員的資產，但未直接制裁在俄企業擔任高級職務的歐洲人士。這些企業被認為支持侵烏戰爭。

根據決議草案，歐盟議會敦促 "將歐盟制裁的個人名單擴大到俄羅斯主要企業董事會裡的歐洲成員，以及繼續接受俄羅斯資金的政界人士。"

參與起草該決議的中右翼議員費貝爾（ Markus Ferber）表示："前德國總理施羅德在與克裡姆林宮有關聯的公司中擔任高級職務，事實上是在同俄羅斯緊密合作。"

歐委會外交政策部門一發言人未評論議會的這一決議草案，但強調，對個人實施制裁需拿出足夠證據並獲得所有27個成員國政府的同意。

施羅德也是負責承建北溪2號輸氣管道的公司的股東委員會主席。該項目已被擱置。

（路透社，德新社）

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