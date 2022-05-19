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歐盟抵制俄油氣 另尋氣源、增綠能

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導

歐盟鐵了心未來要擺脫對俄羅斯天然氣的依賴，於18日正式公布能源轉型方案，將以新建油管、增加綠能發展，在2022年就要降低2/3對俄羅斯的依賴。不過，目前歐盟內部還有與俄國友好的匈牙利反對，且各國對於替代方案是否能落實仍有疑慮，但歐盟已編列2100億歐元預算，對擺脫俄國依賴勢在必行。

發展綠能基建

根據《英國廣播公司》報導，歐盟18日公布新的能源轉型計畫，希望藉此經濟抵制入侵烏克蘭的俄羅斯。歐盟預計將在未來5年投入2100億歐元，替各國新建天然氣管，但最主要還是加速發展綠能，減少對俄羅斯天然氣的依賴。歐盟執委會主席馮德萊恩表示，這次轉型目標需要提高層級，讓各國快速取得便宜、乾淨的能源。

不過俄羅斯進口歐盟40%的天然氣與27%的石油，因此其中1130億將會投資再生能源與新的氫能基礎設施，並立法鬆綁風電與太陽能發電廠的設置，希望2030年之前將再生能源佔比提升至45%。另外為了避免再生能源跟不上，預算中有120億歐元會拿來設立新的油氣管線，改從埃及、以色列與奈及利亞取得石油。

這也讓一些環保團體不滿，認為歐盟沒有一鼓作氣減碳。《奧地利在地報》提到，奧地利有80%的天然氣來自俄羅斯，政府也配合歐盟推出減氣計畫，政府並規定境內所有天然氣廠都要與國內天然氣管線對接（有些廠只有跟德國對接），增加對能源掌控。

內部仍有雜音

政府也增加地熱的投資，並鼓勵民眾採用熱泵等其他加熱的方式，取代家中的瓦斯熱水器。不過，歐盟各國尚未對擺脫俄羅斯天然氣達成共識，特別是與俄羅斯友好的匈牙利就表達強烈反對的立場，東歐許多國家也對替代能源的供應表達疑慮。

因應俄烏戰爭，西方各國採取禁運、踢出SWIFT、減少油氣依賴等方式進行經濟制裁，但據美國情報單位稱，俄羅斯總統普丁已經作好長期抗戰的準備，而俄烏雙方戰事目前也陷入僵局，外界也相當關注歐盟的制裁是否能發揮作用。

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烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

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