祈求和平 旅歐烏克蘭人齊禱告

祈願和平儘速到來。許多移居歐洲多年的烏克蘭人在葡萄牙紀念聖母瑪利亞顯現的儀式上,為自己的家鄉禱告,希望上帝讓和平盡快到來。主持儀式的梵蒂岡副國務卿也帶領信徒一起禱告,並呼籲領導人敞開心胸,為人類福祉貢獻心力。

20萬人同心禱告

據《耶路撒冷郵報》報導,上週葡萄牙的法蒂瑪聖母朝聖地(Shrine of Our Lady of Fatima)聚集超過20萬人一起紀念。一百年前當地傳出3位牧童看見聖母瑪利亞顯現的事件,而其中有許多像卡琳娜•波托姆金娜的烏克蘭人,則是為自己家鄉祈求和平到來以及俄羅斯能停止侵略烏克蘭。她表示,「這裡其實是人們呼求和平的地方,為失去的親人禱告,盼停止這場沒有理由的戰爭。」

另一名與會的70歲法蒂瑪•桑帕約也表示,「我真的很感動。感謝聖母讓我歷經疫情之後依舊健康,現在我希望她能保佑歐洲出現和平。」

政治人物心腸柔軟

據《天主教國民周刊》報導,在梵蒂岡副國務卿佩納主持的彌撒,信徒們為世界和平禱告,特別是烏克蘭衝突的受害者,讓上帝能打開政治決策者的心,讓他們能明白只有和平才能讓我們成為手足。

盼望全世界出現和平

這是新冠肺炎疫情爆發後,法蒂瑪聖母朝聖地首次再出現大量民眾聚集,葡萄牙媒體估計約有20萬人參加燭光禱告會,其中2位來自烏克蘭的難民兒童則協助帶領會眾朗誦玫瑰經。佩納指出,「今晚,我們在聖母瑪利亞慈愛的注視下前進,在我們心中尋找和平與新的光明,並持續禱告求祈求烏克蘭與全世界出現和平。」

