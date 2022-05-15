七國集團表決心 俄烏戰事或在今年結束？

(德國之聲中文網) 七國集團外長舉行會議後在周六發表聲明，誓言將進一步在政經方面孤立俄羅斯，並努力緩解烏克蘭戰爭造成的全球糧食短缺。英國、加拿大、德國、法國、意大利、日本、美國和歐盟外長在位於波羅的海度假勝地魏森豪斯一座擁有400年歷史的城堡莊園舉行了會談。聯合聲明寫道：“俄羅斯的侵略戰爭造成了近年來最嚴重的食品和能源危機之一，現在威脅到全球最脆弱的群體……我們決心加快多邊協調，維護全球糧食安全，並在這方面支持我們最脆弱的伙伴。”

主持會議的德國外長貝爾博克(Annalena Baerbock)表示，這場戰爭已造成“全球危機”。她說，俄羅斯故意試圖把“糧食戰”擴大到世界各地，特別是非洲。 七國集團也敦促莫斯科的主要盟友北京“不要給俄羅斯的侵略戰爭提供幫助”，不要破壞西方制裁，也不要為俄羅斯在烏克蘭的行動進行辯護。

德國總理與普京通電話

就在本周五（5月13日）,德國總理肖爾茨(Olaf Scholz)與俄羅斯總統進行了通話。肖爾茨表示，他沒有看到俄羅斯總統普京對於入侵烏克蘭的決心有任何改變。他接受德國媒體t-online采訪時透露，這次通話進行了一個多小時，很明顯，俄羅斯沒有實現其聲明的戰爭目標，包括阻止北約東擴：“北約未撤，實際上還加強了北約東側的兵力。若芬蘭和瑞典加入北約，北約將變得更加強大。” 朔爾茨還誓言將進一步制裁俄羅斯，並支持向烏克蘭運送武器。肖爾茨表示，“為了普京想要擴張俄羅斯帝國的瘋狂想法，俄羅斯和整個世界現在都在付出高昂的代價。”

俄羅斯國際文傳電訊社(Interfax)援引該國副外長亞歷山大·格魯什科（Alexander Grushko）表示，如果北約在俄羅斯邊境附近部署核力量，克裡姆林宮將采取充分的預防措施。芬蘭和瑞典似乎愈發可能加入北約之時，他發表了這番言論。他還補充說，莫斯科對芬蘭和瑞典沒有敵對意圖，也沒有看到它們加入北約的 “真正”理由。

本周四（5月12日）芬蘭總統和總理發表了一份聯合聲明，闡述其支持讓芬蘭加入北約的立場。芬蘭的鄰國瑞典也有加入北約的打算，也可能在近期提出入盟申請。

俄軍撤出哈爾科夫

烏克蘭軍方表示，經過數周的激戰，俄羅斯軍隊正在撤出烏克蘭第二大城市哈爾科夫。烏克蘭總參謀部一名發言人說，俄羅斯努力“確保其部隊撤出哈爾科夫市”。

這個北部城市曾是俄羅斯軍隊的首要目標，但烏克蘭進行了反攻。基輔方面表示，莫斯科正在從哈爾科夫周圍撤出，將火力集中在東部頓涅茨克地區。總部設在美國的戰爭研究所周五晚些時候也表示，俄羅斯似乎已經決定從哈爾科夫撤軍，將攻擊的重點轉移到烏克蘭東部和西部地區。

美俄國防部長自俄羅斯入侵以來進行了首次會談，這也是俄烏戰爭爆發後美國與俄羅斯的最高級別接觸。美國方面公布了這個消息。美國國防部一名官員透露，美國防長奧斯汀（Lloyd Austin）與俄羅斯國防部長紹伊古（Sergei Shoigu）的通話長達1個小時，這次通話是必要的，但未解決任何的“尖銳問題”。五角大樓表示，奧斯汀“敦促立即在烏克蘭停火，並強調保持溝通渠道的重要性。”

烏克蘭情報部門:“大多數戰鬥行動”將在今年結束

烏克蘭國防部情報總局（GUR）局長布達諾夫（Kyrylo Budanov）告訴天空新聞(Sky News)，他預測，戰爭將在8月中旬迎來轉折點，或在今年年底結束。“大部分的實際作戰將在今年年底前結束。”他還補充說：“結果就是，我們將奪回所有失去的領土的主權，包括頓巴斯和克裡米亞，”布達諾夫還聲稱，俄羅斯正在醞釀一場推翻普京總統的政變。

烏克蘭難民數量有所減少

德國內政部長費澤爾（Nancy Faeser） 星期六接受《萊茵郵報》采訪時表示，比兩個月前，每天抵達德國的烏克蘭難民數量有所減少：“目前，逃到德國的烏克蘭難民日均2000人左右，3月中旬，我們每天有約1.5萬烏克蘭難民。”她還補充指出，大約有2萬名難民，包括一些曾在德國的烏克蘭難民，正在通過波蘭邊境返回家園。她還認為，大多數難民將返回烏克蘭。德國《星期日世界報》（Welt am Sonntag）引述內政部的統計數據，從烏克蘭逃離到德國的難民約有70萬。

（德新社，路透社，法新社等）

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