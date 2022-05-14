終於點頭…德國向烏克蘭提供了哪些武器？基輔還想要哪些？

很長時間裡，柏林在是否應向烏克蘭提供坦克、大炮等重型武器問題上遲疑不決。在美國、其它盟國以及烏克蘭施壓下，德政府在4月底決定提供。在此問題上，德國民眾也明顯分歧。根據4月28日德國電視一台委托進行的一項民意調查結果，贊同和反對提供重武器的受訪者佔比均為45%，而在4月初，持贊同態度的尚達55%。由此可見，就德國國內政治而言，提供武器屬非易事。

「獵豹」高射炮坦克

「獵豹」是一種防空坦克，配置35毫米雙炮。它可用於對付最高達3500米高度的飛機和直升機，也可用於對付輕裝甲地面目標，如步兵戰車和裝甲運輸車。鑑於此，它既是防御性武器，又是進攻性武器。不過，「獵豹」無法對抗主戰坦克，因為它火炮口徑相對較小。「獵豹」續航能力約550公里，無需特殊額外設備就能涉水。

該防空坦克用於烏克蘭有特殊意義：蘇俄米-24「雌鹿」等裝甲武裝直升機屬於當年研制「獵豹」火力系統的針對目標。

「獵豹」1976年編入現役，在很長一段時間裡構成德國陸軍防空基石，並也是荷蘭和比利時武裝力量的防空基石。不過，約20年前，荷、比兩國淘汰了「獵豹」。德國於2012年完全淘汰。 羅馬尼亞目前是唯一仍使用「獵豹」的北約成員國。 若要提供給烏克蘭，先須使德國的庫存物重新動得起來。

另一個可能的問題是，「獵豹」的複雜電子裝置、雷達和火控系統對乘員要求很高。據在野的基民盟防務問題專家瓦德普爾（Johann Wadephul）稱，相關培訓至少需要半年時間，這也是他上月底主張提供豹1（Leopard 1）主戰坦克或「黃鼠狼」（Marder）步兵戰車而不是「獵豹」的原因。

猶豫很久之後，德國政府最終承諾向烏克蘭首批提供50輛「獵豹」防空坦克。不過，到目前為止應該還沒有彈藥。

PzH-2000裝甲榴彈炮

這是一種口徑為155毫米的自行火炮。裝入火炮的60發炮彈可以10秒3發的速度發射完畢。根據所用炮彈形式，可打擊30至56公里內的目標。1998年，克勞斯-瑪菲·韋格曼 （Krauss-Maffei Wegmann）公司和萊茵金屬（Rheinmetall）公司向德軍交付首批，並續產新型號。

與「豹」式主戰坦克不同，PzH-2000型裝甲自行榴彈炮必須在靜止狀態下射擊，因此，若直接對決，它明顯不敵主戰坦克。不過，它能在射擊後瞬間轉移，進入新偽裝位置，從而免遭反擊。

這款自行榴彈炮的時速達60公里，公路續航能力達420公里，涉水深度至1.5米。該武器的設計理念是，隨機械化部隊跟進，向之提供火力支援。

2000型裝甲自行榴彈炮曾在2006和2007年參與阿富汗使命，與空中支援相結合，打擊距離40多公里目標，相當成功。據國防部長蘭布雷希特（Christine Lambrecht）提供的數據，聯邦國防軍目前約有100門，其中約40門處於可用狀態。德政府向烏克蘭承諾提供7門。不過，它們先得維修，估計到夏天才能完工。

「黃鼠狼」步兵戰車

「黃鼠狼」步兵戰車用於戰場運兵，並提供火力支援。射擊手可從戰車內對外射擊，是一種多用途武器系統。該戰車可為6、7名射擊手提供空間，配置一挺20毫米機槍或選擇配置米蘭（Milan）型導彈，打擊地面和空中目標。

「黃鼠狼」步兵戰車有一保護性通風系統，可應對核生化武器，而潛水液壓系統使它具有在兩米深水中行駛的能力。

「黃鼠狼」1971年編入現役，還要早於「獵豹」，在德國正逐步為其後繼者「美洲豹」（Puma）所取代。不過，目前，「黃鼠狼」仍在聯邦國防軍和其它一些國家軍隊中服役，在科索沃和阿富汗也證明了其價值。這是通過對它的不斷改進——用軍事術語來說就是戰鬥力的升級——實現的。

「豹2」（Leopard 2）主戰坦克

「豹2」是德國軍工產品中的一個佼佼者，由克勞斯-瑪菲·韋格曼公司研制。自1978年以來，一直被系列生產，並一再有所改進。聯邦國防軍計劃到2030年才予替換。正因在出口方面的巨大成功，該型坦克已有眾多不同版本，並在國外有授權版本。每一版本都是根據買方的特殊要求調整的結果。其前身「豹1」型號也多有出口，今天仍在多國軍隊中服役。

「豹2」用於對付敵方坦克編隊。它有一門120毫米口徑火炮，可攻擊固定或移動目標，即使在不平坦地面行駛過程中，仍能精確瞄准射擊。

若有額外配置，「豹2」可在深達4米水域中行駛，並能在48小時內有效防御核生化攻擊。

此型坦克有1500馬力，時速超60公里，確為重磅武器。另一方面，它自重60噸，對橋梁來說構成挑戰。

據參與阿富汗使命的加拿大和丹麥士兵稱，豹式坦克在實戰中證明了自己的價值，特別是因為它的高度自我保護性能。

2018年，土耳其在敘利亞北部對庫爾德民兵武裝使用豹式坦克，成為一次敏感性政治事件。

德國政府尚未向烏克蘭承諾提供「黃鼠狼」或豹式坦克。不過，烏駐德大使梅爾尼克（Andrij Melnyk ）已要求德國「迅速提供88輛豹式坦克、100輛『黃鼠狼』以及裝甲自行榴彈炮和其它軍火」。

「毒刺」導彈

事實證明，「毒刺」是一件操作簡單、極其有效的利器。尤其在蘇軍佔領阿富汗期間，美式裝備的阿富汗武裝曾擊落不少蘇制戰機和直升機。

除美國、荷蘭和拉脫維亞之外，自烏戰爆發以來，德國已從聯邦國防軍庫存中向烏克蘭提供了500枚「毒刺」導彈。

反坦克/地堡火箭筒

德國聯邦國防軍和其它多國武裝部隊使用標準的反坦克火箭筒3（Panzerfaust 3）。該武器自1992年起由德國軍火商「諾貝爾炸藥」公司（Dynamit Nobel ）制造。它從肩上發射，可對付400米以外的固定目標和300米以內的移動目標，可穿透厚達300毫米的裝甲鋼，若與其它炸藥混合使用，可穿透厚達240毫米的鋼筋混凝土掩體。

德國政府稱，戰爭初期，即已向烏克蘭提供了數千個反坦克火箭筒。

其它多種輕武器

至4月底，德國還向烏克蘭提供了100挺機槍、10萬枚手榴彈、2000枚地雷、約5300包炸藥和1600多萬發從突擊步槍到重機槍的各種口徑彈藥。

此信息來自烏克蘭政界。與坦克等重武器不同，涉及輕武器，德國政府已有一段時間未披露提供了哪一些。

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