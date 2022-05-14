澤連斯基稱馬克龍想與普亭談判「徒勞無益」

（德國之聲中文網）根據基輔周五（5月13日）公布的一份采訪記錄，烏克蘭總統澤連斯基認為，法國總統馬克龍正在“徒勞無益地”嘗試與俄羅斯總統普亭進行建設性對話。

根據澤連斯基的Telegram頻道，這位烏克蘭總統告訴意大利電視一台（Rai 1）：“我們不能為俄羅斯尋找出路，而馬克龍正在白費功夫。”

澤連斯基說，“我知道他曾想在俄羅斯和烏克蘭之間調解出結果，但他沒有得到任何結果。”

他說，莫斯科不會尋求任何結束戰爭的辦法， “直到俄羅斯自己想要並且明白自己需要”這樣做。

愛麗舍宮周五告訴法新社，馬克龍“從未在不經澤連斯基總統同意的情況下與普京討論過任何事情”，“他總是說，應由烏克蘭人決定他們與俄羅斯人談判的條件”。

馬克龍本周早些時候說，俄羅斯和烏克蘭將不得不通過談判達成休戰協議，俄羅斯的“羞辱”不會帶來和平。

澤連斯基則說，“一些歐洲領導人認為，我們需要找到一種與普京對話的方式”，“我們多年來一直在尋找這些方式。到今天，這些路線上到處都是屍體，我們人民的屍體。”

盡管澤連斯基再次提出願與普亭直接對話，但他也說，“事到如今，我們可以與俄羅斯坐下來談判的階段已經過去了。”

自2月24日莫斯科出兵烏克蘭以來，馬克龍是與普京通話的少數西方領導人之一。他和普京在電話上談了數小時，試圖通過談判解決沖突。

普京周五與德國總理肖爾茨通話，堅持認為俄羅斯正在與烏克蘭的“納粹意識形態”作鬥爭。肖爾茨則表示，聲稱納粹分子在烏克蘭執政是錯誤的。

（法新社）

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