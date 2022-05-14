扣押俄資產重建烏克蘭？德財長表支持亦有顧慮

(德國之聲中文網）烏克蘭周五（5月12日）要求七國集團（G7）扣押俄羅斯資產並將其移交，以幫助烏克蘭進行戰後重建。烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）稱，他在德國北部舉行的七國集團外長會議上提出了這一要求。

庫列巴在會議間隙向記者表示："我們談論的事關數千億美元，必須讓俄羅斯支付。"他還呼籲歐盟推動對俄羅斯實施更廣泛的制裁計劃，包括石油禁運，並表示希望匈牙利放棄對該計劃的反對。庫列巴還指出："我們不會干涉他們的討論，但這是一個關鍵時刻，我們將看到歐盟是否會繼續團結還是會分崩離析。"

向烏提供更多武器

七國集團外長在會上支持向基輔提供更多的援助和武器，這被德國稱為是加深俄羅斯在全球孤立的"強有力的團結標志"。庫列巴說，對該國的武器供應已大有改善，但他們還需要更多武器，特別是多管火箭系統，以確保基輔能夠繼續對抗莫斯科。

庫列巴同時指責俄羅斯封鎖烏克蘭的農產品出口，並表示七國集團已經討論了如何解除相關封鎖。克裡姆林宮稱其2月24日對烏克蘭的入侵是一次 "特殊軍事行動"，目的是對一個威脅其安全的鄰國進行去軍事化。烏克蘭否認其對俄羅斯構成威脅，數千名平民的死亡和城鎮的破壞表明俄羅斯正在發動一場侵略戰爭。

並非首提用俄資產重建烏克蘭

上個月，烏克蘭總統澤連斯基就表示，被扣押的俄羅斯資產，包括被凍結的俄羅斯中央銀行的儲備金，"必須用來在戰後重建烏克蘭以及支付給其他國家造成的損失"。美國當局已請求國會增加法律授權，以便讓美國政府更容易扣押俄羅斯政府和寡頭的資產並將其收益移交給烏克蘭。

另據彭博社四月底報道，加拿大也計劃賦權扣押受制裁的俄羅斯個人和公司的資產，並將其用於賠償烏克蘭戰爭的受害者。加拿大外長喬利（Melanie Joly）當時在一份聲明中說："這一法案將使加拿大成為七國集團中第一個有此類行動的國家。"

歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）上周也呼籲，歐盟應沒收並出售扣押的俄羅斯資產，並將收益用來重建受到戰爭重創的烏克蘭。俄羅斯方面則多次將西方沒收俄羅斯資產稱為"無法無天的搶劫"。

德財長回應

德國財政部長林德納（Christian Lindner）同樣希望將俄羅斯資產用於烏克蘭的重建。這名德國自由民主黨（FDP）的領導人周五向《明鏡周刊》表示："我的正義感認為應該用俄羅斯國家的資產（幫助烏克蘭重建）。但是他對沒收寡頭的財產也持懷疑態度："沒收私人財產屬於充公的範疇，這在我們法治國家的障礙可不小。"

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