調查顯示：75%大陸網友認為支持俄羅斯符合中國利益

美國非營利組織卡特中心（The Carter Center）和加拿大調研機構RIWI去年聯手調查中國民眾怎麼看美國和中國之後，再度於今年四月合作，調查中國網友對於俄烏戰爭的相關看法。

研究結果顯示，75%的受訪者同意「在俄烏衝突中支持俄羅斯」符合中國的國家利益，大約60%的受訪者支持中國應出面「調解結束衝突」。而在那些已經聽過「俄羅斯在烏克蘭發現美國生物實驗室」陰謀論的人之中，大約70%的受訪者認為這個陰謀論是準確的。

中國的親俄信息環境

研究團隊也發現，更高的教育程度、更常使用國家媒體和社交媒體，與對俄羅斯的支持程度和相信陰謀論的程度呈正比。老年人比起其他年齡層則更相信陰謀論，而女性（以及在某種程度上收入較高的人）相信的比例較低。此研究結果最終表明了，中國普遍存在的親俄信息環境對網路使用者的影響。

自俄羅斯今年二月底入侵烏克蘭以來，中國大多保持中立態度，在聯合國大會譴責入侵的決議案中投棄權票。態度曖昧的中國一再強調和平的重要性，卻未曾公開譴責俄羅斯，也繼續維護與莫斯科的伙伴關係。中國政府和國家媒體避免使用「侵略」這樣的詞、強調反對西方針對俄羅斯的單邊制裁。

此外，中國也沒有放棄對美國和西方的譴責和批評。中國外交部發言人趙立堅在記者會上談及俄烏問題時曾說：「過去20年裡美國在敘利亞、伊拉克、阿富汗、索馬利亞等地發動了數萬次空襲」，造成大量無辜平民死亡；他同時也批評美國向烏克蘭提供致命性武器，稱「美國是烏克蘭危機的始作俑者」。中國外交部副部長樂玉成也曾批評「俄公民海外資產被無端剝奪」、北約違反當年「不東擴」的承諾。

此次卡特中心公布的研究包含3個問題，共計收到4886份完整的答覆。

問題一：受訪者是否認為「在俄烏衝突中支持俄羅斯符合中國的國家利益」？受訪者可以選擇回答「非常同意」、「同意」、「不同意」和「非常不同意」。

調查結果顯示，對於「俄烏衝突中支持俄羅斯符合中國的國家利益」說法，有75%的人表示同意（30%非常同意、45%同意），25%的受訪者不同意（14％不同意、11％非常不同意）。

問題二：受訪者認為中國對俄羅斯入侵事件的最佳行動方案是什麼？受訪者可以選擇回答「向俄羅斯提供道義上的支持」、「向俄羅斯提供武器」、「譴責俄羅斯的入侵」和「向烏克蘭提供武器」。另外，有4000位受訪者還可以選擇第五個選項，即「調解結束衝突」。

在只有四個選項的問卷中，61%的人認為最佳行動為「向俄羅斯提供道義上的支持」，16%的人認為是「向俄羅斯提供武器」。其餘兩個選項「譴責俄羅斯的入侵」和「向烏克蘭提供武器」則分別只佔了13%和9%。

而在有五個選項的問卷中，58%的人選擇「調解結束衝突」，20%的人認為是「向俄羅斯提供道義上的支持」。另外三個選項「向俄羅斯提供武器」、「向烏克蘭提供武器」和「譴責俄羅斯的入侵」的百分比皆不到百分之十，分別為8%、7%和5%。

問題三：受訪者對「俄羅斯在烏克蘭發現美國生物實驗室」這一陰謀論的看法。受訪者以前是否聽過這個說法，以及他們認為此論述是「準確的」、「不準確的」或者「不知道」。

其中，49%的受訪者表示，以前曾聽過此說法；另外51%的人表示未曾聽過此說法。

在曾聽過此說法的人之中，72%的人認為這是準確的，28%認為是不準確的。而在那些未曾聽過的人裡頭，51%的人認為這是準確的、13%認為是不準確的，另外還有36%的人表示「不知道」。

中國官方懂得善用社媒

德國之聲就此調查採訪了卡特中心中國項目主任劉亞偉。關於更高教育水平的受訪者會較支持俄羅斯和相信陰謀論，劉亞偉表示，這除了顯示宣傳機構對國家和社交媒體的壟斷之外，也有越來越多中國的精英階層開始相信，美國現在對中國充滿敵意。

劉亞偉指出：「在精英層面，人們似乎對中國對俄羅斯的支持意味著什麼有更全面的理解。而底層的人口似乎無法對這個問題有準確的答案，或者說，不知道該如何計算成本和做決策。」

他表示，現在中國的國家媒體也知道社交媒體的力量，所以他們除了有自己的公眾號、也投入了團隊和資源經營社交媒體平台，有些信息甚至很難區別是來自一般老百姓或者是政府機構。盡管可以透過其他方式獲取被中國政府屏蔽的消息和資訊，但劉亞偉認為，實際上對很多人來說翻牆還是比較麻煩的。

中俄宣傳機構合作？仍需更多證據

當被問到中國的親俄信息環境是否為中俄合作的結果，劉亞偉認為這還需要有更多的證據，否則不能認定兩國的媒體、宣傳機構是有合作關係的。他指出俄羅斯作為一個國家，使用軟實力打心理戰是理所當然。所以他們參與了影響中國公民對俄羅斯看法的活動也不足為奇。而從中國的角度，對於帶有民族主義、愛國主義的文章通常是不屏蔽的。但是那些希望在俄烏戰爭上保持公正，或是譴責俄羅斯的侵略，或在台海問題上說要三思而行這樣的文章，基本上都會被封殺。這些因素也導致中國當前信息比較單調的大環境，「如果中國的社交媒體不被監控、審查，那輿論將會有很大的變化」。

美國人最擔心中俄結盟

談到中美民眾對彼此的負面看法，劉亞偉提到，根據這一兩年現有的調查來看，美國人對中國人持負面看法的比例，比起中國人對美國人的更高。自2020年以來，美國人對中國人的觀感急劇下降，這和新冠疫情、香港、新疆甚至台灣的問題脫不了關係。但如果看得更詳細一點，其實現在美國人最擔心的是中國和俄羅斯結盟，這超過對於中國成為經濟強權或軍事大國的擔憂。

他舉皮尤中心（Pew Research Center）今年四月一項關於美國人對俄羅斯和中國看法的研究為例，受訪的美國人中認為俄羅斯是敵人佔70%，認為中國是敵人的則只有25%，反而更高比例的美國受訪者認為中國是競爭者（62%）。因此，儘管對中國的看法並非完全正面，但美國人對中國的定位仍是競爭對手，俄羅斯才是大部分美國老百姓心中的敵人。

「西方社會應客觀公正看待中國」

對於此次卡特中心和RIWI合作的研究結果，劉亞偉認為，越來越多的中國精英，特別是決策者認為美國和以美國為首的西方世界以中國為敵，事實上是最嚴重的問題。中國近年來感受到的是西方的壓制，「中國認為他們花了50年的功夫要融入全球化，但世界上好像沒有中國的一席之地，美國現在正在用各種資源和辦法要把中國擠出去。」劉亞偉指出，在這種情況下，中國決策者當然會想跟美國算帳，更認為中國沒有道理幫助美國制裁俄羅斯。

從目前拜登政府出台的政策和官員的言論看來，劉亞偉認為美國還是把中國視為能對美國價值觀構成巨大威脅的國家，「如果還是一直對中國保持這樣的看法，那麼中美關係要穩定是非常不容易的。其實我覺得中國沒有那麼大的能量，中國國內本身的問題就很多了，用不著把中國看成是洪水猛獸」。他指出，看中美雙方對政策的表述，中國的態度相對還是比較客氣，「所以中國現在不願意，也不可能主動去跟美國搞脫鉤，畢竟中國國內的經濟和全球經濟是連在一塊的」。

劉亞偉強調，西方政府應該要能夠客觀的、公正的看中國的制度和行為，保持良性的競爭關係而非打壓。不要把對方妖魔化，儘量增進相互的了解才能更好的管控中美關係、管控中國和西方的關係。

卡特中心是1982年由前美國總統吉米·卡特及其夫人建立的非政府、非盈利組織。根據其網站介紹，該中心主要致力於通過解決衝突、推進民主、預防疾病等方式改善人們生活 。卡特中心在包括中國在內的數十個國家進行著項目，以改善當地人民生活水平。

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