警告有效？美方稱未發現中國援助俄羅斯

（德國之聲中文網）俄羅斯入侵烏克蘭的戰爭已經持續2個多月，在美國警告北京不要向莫斯科提供援助之後，美國高級官員表示，到目前為止，並未發現中國有在軍事上和經濟上支持俄羅斯侵略戰爭的行動。在中美關系持續緊張的背景下，這樣的發展是值得歡迎的。

路透社援引美國官員表示，最近數日來，他們對中國對俄羅斯總體上的長期支持立場仍然持有顧慮，但是之前擔心的中國向俄羅斯提供軍事和援助的情況並未發生，至少目前是如此。在當前的關鍵時刻，這是令人感到欣慰的消息。

美國總統拜登計劃本月晚些時候出訪亞洲，此行的主導議題就是如何應對中國崛起。此外拜登政府預計也會在近期公布在中國崛起為大國背景下的美國安全戰略文件。

“我們沒有看到中華人民共和國對俄羅斯在烏克蘭戰爭中提供直接軍事支持，也沒有發現幫助俄羅斯繞開我們的制裁措施的系統性努力”，一位拜登政府官員對路透社表示。

這位官員還補充道：“我們將會繼續監測中國和其它有可能支持俄羅斯或幫助其繞開西方制裁的國家。”

除了沒有對俄羅斯的戰爭行動提供直接支持之外，中國也避免其國營煉油企業和俄羅斯簽訂新的合同，盡管目前可以拿到很大力度的折扣。今年3月，中國石化（Sinopec Group）暫停了有關在俄羅斯進行大規模石化領域投資以及建立天然氣營銷企業談判。

不過，中國至今拒絕對俄羅斯在烏克蘭的戰爭行動進行譴責，也批評了西方國家對莫斯科采取的全面制裁措施。

今年第一季度，俄羅斯和中國之間的貿易總額也出現猛增。今年2月初，兩國領導人宣布建立“無上限”的戰略伙伴關系。

5月4日，中國駐美國大使館發言人就美國務院發表烏克蘭問題涉華聲明答記者問。有記者提問，5月2日，美國國務院網站發表聲明《中國放大俄羅斯在烏克蘭問題上的聲音》，稱中方官員和媒體傳播放大俄方在烏問題上的“宣傳、陰謀論和虛假信息”，使俄對烏無理戰爭合理化，表明中方對俄的支持。

中國駐美國大使館發言人回應指出發言人表示，中方在烏克蘭問題上的立場“公正客觀、無可非議”。而美方官員及媒體“先後散播所謂中方事先知情、默許縱容俄方、幫助俄規避制裁、予俄軍事支持等謠言，這些才是虛假信息”。

今年3月，有媒體報道稱，俄羅斯曾經向中國尋求軍事幫助。上周，美國國務卿布林肯也表示，中國正在面對作為俄羅斯盟友所帶來的“重大聲譽風險”，到目前為止“我們沒有看到中國對俄方軍事行動提供任何有意義的支持”。

拜登此行計劃訪問東京和首爾，這也是他入主白宮以來的第一次亞洲訪問——但是中國並不在訪問目的地之中。此外，在東京舉行的“四方會議”上，拜登也將與印度和澳大利亞領導人會晤。

馬歇爾基金會（Marshall Fund）亞洲問題專家葛來儀（Bonnie Glaser）表示，到目前為止美國和歐盟對中國的強烈警告產生了效用。“有可能中國原本有計劃提供軍事援助，但是後來改變了主意。”

（路透社）

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