前嫌盡釋？德國總統和澤倫斯基通話 外長將訪烏克蘭

德國聯邦總統史坦麥爾（Frank-Walter Steinmeier）周四（5月5日）與烏克蘭總理澤倫斯基通了電話。柏林總統府表示，雙方之前的矛盾隔閡已消除，史坦麥爾向澤倫斯基表達了團結、尊重以及對烏克蘭人民勇敢抗擊俄羅斯侵略者的支持。

柏林強調，兩位總統均稱此次通話「非常重要」、「非常良好」。此外，澤倫斯基還邀請德國總統本人和德國聯邦政府代表前往基輔訪問。烏克蘭總統發言人對德國《圖片報》表示，史坦麥爾和澤倫斯基在談話中同意，「讓以往的事成為過去，將精力集中在今後的合作上」。

所謂的「矛盾隔閡」是在今年4月中史坦麥爾計劃訪問基輔卻被烏克蘭方面拒絕後產生的。德國總理蕭茲以國家元首受到的這一冒犯為理由，表示自己暫時不會訪問烏克蘭。「撤銷對德國聯邦總統的邀請是一個問題，有待解決」，蕭茲幾天前說，他無意提任何條件，但有一點：「烏克蘭須有所表現」。

外長打前哨

俄烏戰爭爆發後，史坦麥爾在梅克爾政府擔任外長期間的對俄政策成為基輔指責的一個焦點。澤倫斯基也曾點名批評過史坦麥爾。不過柏林方面稱，本周四史坦麥爾與澤倫斯基45分鐘的通話在友好的氣氛中進行。烏克蘭方面沒有再對德國總統以往的政策立場提出批評。

德國現任外長貝爾博克（Annalena Baerbock）和聯邦議院議長巴斯（Bärbel Bas）已宣布將訪問基輔。德新社援引議長發言人報道，5月8日，巴斯將在烏克蘭參加紀念二戰結束的官方活動。作為聯邦議院議長，她在外交禮賓的級別上僅次於聯邦總統。

蕭茲周四在柏林宣布，外交部長貝爾博克將在「不久後」出訪烏克蘭。但他沒有透露更多細節，以及他本人是否有訪問烏克蘭的計劃。

一段時間來，德國舉國上下都在熱議總理的態度是否恰當。他之所以有此態度，同烏克蘭駐德大使梅爾尼克（Andrij Melnyk）的批評並非全然無關。這位大使曾譏諷蕭茲總理，稱他的做派猶如「被冒犯的豬肝腸」（beleidigte Leberwurst, 德語俚語，形容感覺受到羞辱而憤憤不平--譯者注），非政治家風度。梅爾尼克批評說，「事關自納粹入侵烏克蘭以來最殘酷的滅絕性戰爭，可不是幼兒園。」

多數德國人支持蕭茲

根據一項民意調查結果，近半德國人支持蕭茲在是否訪問烏克蘭問題上的矜持態度。 在YouGov的調查中，49%的受訪公民認為，在烏方4月份拒絕史坦麥爾總統後，蕭茲總理不去烏克蘭是恰當的；32%的人認為這不合適或很不合適；19%的人尚無定見。

就在本周，德國最大反對黨--基民盟主席默茨（Friedrich Merz）去了基輔，並吸引了德國媒體的極大關注。社民黨、綠黨和自由民主黨組成的現任聯邦政府成員們能實時看到反對黨領導人如何在臥鋪車上利用簡短片宣傳自己，看到他如何同基輔市長克裡契科（Vitali Klitschk）和烏克蘭議會議長交談、訪問基輔郊區遭俄軍摧殘的伊爾平（Irpin），並最終受到澤倫斯基總統的接待。

向柏林發出信號

烏總統會唔德國反對黨領導人並非最初計劃，在禮節上亦殊不尋常。觀察家們認為，這可被視為是向德國政府發出的一個信號。烏大使梅爾尼克曾再三強調過，若德總理來基輔，烏政府會非常高興。

澤倫斯基和默茨談了約一小時；一張照片顯示，身穿橄欖綠T恤的這位烏克蘭國家元首會談結束後和這位德國客人熱情握手。事後，默茨指出，「德國站在烏克蘭極其勇敢的人民一邊」。他這樣描述在伊爾平的感受：「我完全被震撼了，現在依舊這樣，你永遠無法忘卻這些圖像。」

他指出，俄軍「不分青紅皂白」地使用重武器摧毀文化中心、幼兒園、教堂和醫院，「這你必須看到過，才能有對這一全部殘暴悲劇的感性認知。」默茨建議德國總理前往基輔。他強調：「你不能通過電話做這樣的會談，你不能採用影片方式做這樣的會談，你必須親身到場會談。」

人們可以認為，默茨此行是故意要給總理施壓。蕭茲的拒絕成了前執政黨基民盟的一個政治籌碼。身兼政府副總理的綠黨籍聯邦經濟部長哈貝克（Robert Habeck）表示，「如果我是反對黨政治家，我也會去」。

（綜合報導）

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