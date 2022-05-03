連線聖彼得堡，西方制裁，俄羅斯民眾苦於埋單？

俄烏戰爭發生至今超過兩個月，西方國家發起了對俄羅斯幾近全方位的制裁，跨國企業也接連撤出俄羅斯，或暫停在俄業務。這些制裁，對俄羅斯當地民眾的實際狀況影響為何？

一位居於俄羅斯第二大城、聖彼得堡的當地民眾表示，目前生活沒有遇到特別困難，但預期過幾個月後，在8、9月時，來自西方國家和企業的制裁效果，就會對生活產生巨大影響。

目前於MyProGuide俄羅斯任職導遊的小霞（化名）向《遠見》表示，西方制裁對俄羅斯的影響，根據不同區域的發展程度有不同程度的影響，聖彼得堡屬俄羅斯國內生活水準較高的城市，以目前來看，這些制裁對聖彼得民眾並無造成太大的困難。

跨國企業接連撤出俄羅斯，小霞指出，以她個人的消費情況來看，有一些習慣去的連鎖店已經關閉，大約「30％～40％習慣去的地方都關閉了」，但基本沒有影響到當地民眾的生活狀況。

另外，她也提及，在俄羅斯「走後門」的現象比較流行，一般民眾若在市面上找不到想找的商品，付稍微高一點的價格，還是買得到。

具體來說，一些食品及日常用品價格，價格有稍微變貴一點，但漲幅沒有太大，這是因為目前的商家都備有數個月的庫存品，仍在繼續用這些庫存品，以原來的價格進行銷售，「大概在三、四個月內，不會碰到什麼大困難」。

尤其俄羅斯其中一項主要出口的項目是農產品，必須要到夏天結束後，才會知道整個農業的狀況為何，以及會如何影響國家的經濟。當地民眾雖然都了解，歐美這些制裁一定會帶來不同程度的影響，但目前尚未明顯感受制裁對他們生活的影響。

可以說，俄國人雖普遍認知經濟會出現大問題，也都一直在尋求答案，但仍處於莫衷一是的狀況。

交通方面，制裁效果已開始顯現

但在交通和休閒方面，制裁的效果已經開始顯現，由於部分設備已經無法取得，依賴航空及汽車的交通方式，逐漸愈來愈不可行，而這一方面的影響，嚴重影響她所從事的旅遊業。

小霞說，受到制裁的影響，俄羅斯旅遊業的前景，可說「悲觀得不得了」。

在戰爭前，所有人對後疫情時代防控措施的鬆綁，都還抱有樂觀的想法，但在戰爭發生後，態度轉趨悲觀，預期外國觀光客在俄羅斯將大減，保守估計復甦可能要十年。甚至跟俄國關係較好的國家，也會因為航空問題，減少赴俄的人數。

另外，因為戰爭導致的經濟危機，也會影響俄羅斯本國人民的收入，一般旅遊行程中，住宿、飲食、交通的花費是硬支出，但導遊這種軟支出，「有機會不花錢的話，就不安排了」。因此純粹就旅遊業來看，近期就會跌入谷底。

小霞坦言，戰爭剛爆發時，當地民眾確實有感受到戰爭的氛圍，甚至還有停課，但發展至今，這種氛圍已經幾乎沒有了。

她並稱，俄羅斯跟烏克蘭的關係，不像台灣跟中國大陸的關係，基本上是認同同一個民族，許多家庭在兩地之間來來去去。以她為例，她爸爸家在烏克蘭，小時候每個夏天都會去烏克蘭過暑假，父母在烏克蘭相識、結婚後，再舉家搬到俄羅斯。

上一輩的俄羅斯及烏克蘭民眾，對於1991年的蘇聯解體，都認為是「特大的錯誤」。

對他們來說，就好比今天晚上睡個覺，隔天起來國家就分裂成俄羅斯、烏克蘭及白俄羅斯三個國家。因此，對大家來說，現在發生的戰爭，對每個人來說都是很難受的事情。

制裁意外激起俄人對政府支持

而在經過這場戰爭後，俄羅斯人對西方國家、烏克蘭，甚至是俄國政府的態度有無變化？

情況依照不同年齡的俄羅斯人，他們的背景與接收訊息媒體的不同，也會有不同的觀點。

小霞說，她代表的是30歲至40歲這一族群，基本上年紀比她大的，囿於其接收訊息的管道多為國營的電視，成長年代為蘇聯時期，對西方國家的態度一直以來都不好。

而年輕人部分，因為生長於全球化時代，多會接觸不同的訊息管道，對西方的看法就比較多元，也較能理解不同國家為何會做出這樣的選擇。

她說，當俄羅斯開始這場軍事行動，以西方國家的立場，不可能站在旁邊「看戲」，所以當然會對俄國制裁，就她個人而言，不會因為這些制裁而影響自己對西方國家的態度。

與此同時，當一個民族，如同現在的俄羅斯，周圍都是自己的敵人，民眾對現在政府展現支持也是「很自然的狀況」。西方國家這些制裁，目標雖不是幫俄羅斯政府取得民眾的支持，但卻必然會造成這種效果。

小霞指出，在兩個月前，俄羅斯境內不同人對軍事行動、俄國總統普丁（Vladimir Putin）的態度都不一樣，不僅僅是在同事、朋友之間，甚至在家人之中也出現南轅北轍的看法。

但在兩個月之後，雖然許多人仍然反對這場戰爭，質疑政府為何做出這個決定，但基本上所有人都會認同，必須先支持現在的政府，才能立即結束這場戰爭。

所以國際對俄羅斯的制裁，到底能否發揮預期的效果？還是可能反而變成民眾支持普丁政府的新推力？有待更多時間觀察。

（本文出自2022.5.1《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）