佩洛西造訪基輔 遭困鋼鐵廠疏散約百位平民

（德國之聲中文網）美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）週日（5月1日）率領一個美國國會代表團出訪烏克蘭首都基輔。佩洛西行前並未發佈消息，而她也成為俄烏戰爭爆發以來，出訪烏克蘭最高階的美國官員。

她在出訪中與烏克蘭代表團會面並交換意見。她與澤連斯基站在一起時表示：「我們很榮幸能與您會面。我們在這裡對你們說，我們與你們同在，直到這場戰鬥結束。」

事後，佩洛西也在波蘭熱舒夫舉行記者會。她說在俄羅斯的入侵中，烏克蘭人民的勇敢和堅韌是「了不起的」。

佩洛西還指出，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）的「領導力」和「他對我們提出的每個問題的詳細了解」，特別是關於烏克蘭迫切需要的確切武器，對她產生影響。早些時候，佩洛西讚揚了烏克蘭人民為捍衛民主所展現的傑出表現。

澤連斯基感謝佩洛西和其他美國議員對他的支持。他發布了一段自己與美國議員在烏克蘭首都會談的視頻，並將自己與佩洛西會面的場景描述成美國展現一種強而有力的支持。

澤連斯基在其每日電視談話中說，烏克蘭人「感謝所有伙伴在如此困難的時刻訪問我們的首都，發出如此重要和有力的支持訊號」。他表示，已經就軍事援助、財政援助和對莫斯科的制裁與佩洛西進行了討論。

亞速鋼鐵廠疏散約百位平民

同日，烏克蘭總統澤連斯基表示，約有100名烏克蘭平民已從被俄羅斯部隊圍困多時的港口城市馬裡烏波爾的亞速鋼鐵工廠疏散出來。

他在推特上寫道：「我們已從亞速鋼鐵工廠開始疏散平民，第一批約100人已前往烏克蘭控制區域。明天，我們將與他們在扎波羅熱會面。」

聯合國同日也證實，從馬裡烏波爾疏散平民的工作正在進行。聯合國發言人萊爾克（Jens Laerke）1日表示：「聯合國證實，在紅十字國際委員會（ICRC）和衝突各方的協調下，亞速鋼鐵工廠的安全通道行動正在進行。」

在確認這一點之前，路透社的一名攝影師記錄了烏克蘭平民抵達位於馬裡烏波爾東部的一個臨時住宿區的情況。該通訊社報導，至少有40人被疏散。俄羅斯媒體早些時候也報導，46名平民已經從鋼鐵廠周圍的一個區域撤離。

據估計，約有1000名平民和數量不詳的烏克蘭戰士躲在該工廠內。國際社會幾周來一直敦促建立人道主義走廊，讓平民離開該工廠。

不過，馬裡烏波爾當地官員1日也說，從馬裡烏波爾其他地區疏散平民的行動已被推遲到5月2日上午。目前，各方消息指出仍有多達10萬人被困在該城市。

德外長：俄羅斯決不能再發動戰爭

與此同時，德國外交部長貝爾伯克（Annalena Baerbock）表示，西方制裁的目的是要削弱俄羅斯的經濟，使其不能再發動戰爭。

她向德國公共廣播公司指出：「我當然希望俄羅斯永遠不要再發動違反國際法的侵略戰爭。透過制裁，我們正在確保在其他地區的進一步軍事行動將不可能發生。」

俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）同日告訴義大利電視台，莫斯科致力於防止核戰爭的開始。他說：「西方媒體歪曲了俄羅斯的威脅。俄羅斯從未中斷過為達成保證核戰爭永不爆發而發展出的協議。」

（路透社、法新社、美聯社）

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