德國「壓倒性通過」向烏克蘭提供重型武器 擬在東歐增兵提升北約地位

聯邦議院周四（4月28日）就向烏克蘭提供重型武器及復雜系統的表決中，執政三黨同保守的聯盟黨一致投了贊同票，共586票。100票反對，7票棄權。這一表決結果標志了德國在援助烏克蘭政策上做出重大轉變，數周以來，聯邦政府堅持不放行向烏克蘭輸送重型進攻性武器。

決議提到的武器包括防空系統、武裝軍車，以及向東歐北約成員國提供重型武器。它們的供應將持續不斷，並加快運送的速度。

此外，德國還將向東歐地區增派兵員，提升北約在當地的存在。德國呼籲俄羅斯士兵放下武器，在德國或者其它歐盟國家尋求政治避難。

德國極右翼的選項黨（AfD）集團投票反對這一動議。該黨議會黨團主席克魯帕勒（Tino Chrupalla）稱，該動議聽起來像一份宣戰書。他還批評認為，這份文件將延長烏克蘭戰爭，「可能使我們成為核大戰的參與者」。

德國左翼黨也反對該提案。左翼黨指出，蕭茲總理不久前剛說過，向基輔提供重型武器將提升核大戰的風險，左翼黨議會黨團主席巴持（Dietmar Bartsch）說，「每天換一個路線，實在讓人跟不上，這個國家的許多人都有同感。」他還說，提供武器只能拖長戰爭期限。

蕭茲所在的社民黨一直拒絕向烏克蘭輸送重型武器。他本人沒有參加周四的辯論，而是正在日本進行訪問。社民黨外交事務專家施密特（Nils Schmid）反駁反對黨的指責，稱動議堅持了兩項原則：其一，德國不是戰爭方；第二，普京不能贏得這場戰爭。他說，向烏克蘭輸送武器旨在增強烏克蘭的實力，幫助早日結束戰爭。

對於社民黨領導的德國聯邦政府在俄烏戰爭上表現出的猶豫不決，最新YouGov民調已反映出民眾的不滿情緒，目前45%的受訪者對政府的優柔寡斷不滿意，37%的人認同政府的做法。

周四通過的決議向德國政府提出40點呼籲，其中第20條涉及中國。該條呼籲聯邦政府向中國強調德國和歐盟的期待：放棄允許發動戰爭的立場，積極支持旨在停火的努力；所有致力於瓦解西方國家對俄羅斯制裁的努力，甚至向俄羅斯輸送武器，都將引發經濟以及人員制裁。

（綜合報導）

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